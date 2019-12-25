Muğla Büyükşehirden iletişim eğitimi

25.12.2019 15:38 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:42

Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan özel güvenlik ve zabıta görevlilerine Halkla ilişkiler, davranış, iletişim konuları, güvenlik tedbirleri ve 5188 Sayılı Özel Güvenlik Kanunu konularında eğitimi verildi. İl merkezi ve diğer tüm ilçelerde yapılan eğitimlere görevli 228 personel katıldı. Güvenlik görevlileri ve zabıta personelinin vatandaşlarla olan karşılıklı iletişiminin geliştirilmesinin amaçlandığı eğitimle çalışanlara alanları ile ilgili bilgiler de aktarıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA