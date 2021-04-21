Muğla Büyükşehir, Türkiye'nin kredi notu en yüksek Belediyeleri arasında
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Muğla Büyükşehir, Türkiye'nin kredi notu en yüksek Belediyeleri arasında

Muğla Büyükşehir, Türkiye'nin kredi notu en yüksek Belediyeleri arasında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Dr. Osman Gürün'ün başkanlığında uyguladığı mali politikalar ile büyük başarı yakaladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Dr. Osman Gürün'ün başkanlığında uyguladığı mali politikalar ile büyük başarı yakaladı. Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediyesi, borcun sürdürebilirliği ve etkin maliyet yönetimi politikalarıyla elde ettiği yüksek kredibiliteyle, Türkiye'nin en başarılı belediyeleri arasında yer aldı.

MBB, uluslararası Fitch Ratings tarafından yapılan değerlendirmede "Ulusal Ölçekteki Uzun Vadeli Kredi Notunda" "AAA" alarak bu alanda en yüksek notu aldı.

Yapılan değerlendirme sonucunda Muğla Büyükşehir Belediyesi Ankara, İzmir ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri ile Türkiye'nin kredibilitesi en yüksek belediyesi oldu.

Mali Disiplini Yüksek

Muğla Büyükşehir Belediyesi, harcamaların sürdürülebilirliği, ayarlanabilirliği, borç ve likidite sağlamlığı gibi alanlarda gösterdiği mali disiplini nedeniyle, "Ulusal Ölçekteki Uzun Vadeli Kredi Notu" alanında "AAA" alarak en yüksek kredi notuna sahip oldu. Yurt içi borçlanmalar için dikkate alınan ve yurt içi yükümlülüklerini yerine getirebilme gücünü gösteren "Ulusal Ölçekteki Uzun Vadeli Kredi Notu" alanında elde edilen en yüksek not ile Muğla Büyükşehir Belediyesi önemli bir başarıya imza attı.

İl genelinde yaptığı büyük yatırımlar ve sosyal projeler ile dikkat çeken Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin uluslararası piyasalarda borçlanma notu, ülke notunu geçemediği için sınırlandırıldı. Ülke notu BB(-) olması ve bu nottan daha yüksek bir not verilememesi nedeniyle "Yabancı Para Cinsinden Uzun Vadeli Kredi Notu" kısmı BB(-) oldu. Bir diğer değerlendirme unsuru sonucunda "BBB" seviyesinde olan Muğla Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Finansal Kredi profili (SCP) ile Türkiye'de Ankara Büyükşehir Belediyesinden sonra ilk sırada yer aldı.

Fithc Ratings tarafından yayınlanan raporda MBB'nin emsalleri arasındaki belediyelere kıyasla borçluluk durumunun oldukça düşük bir seviyede ve kısa vadede olduğu ile mali performansının oldukça güçlü olduğu belirtildi. Ayrıca raporda MBB'nin mali yapısı, personel gideri, altyapı yatırımları, sermaye gideri gibi kabul edilebilir unsurlardan oluştuğu ve cari giderlerin ödenmesi için herhangi bir borçlanmaya gidilmediği yatırımların ılımlı koşullar çerçevesinde yapıldığı vurgulandı.

Belediye kaynaklarının verimli kullanılması ve mali disiplini nedeniyle özellikle son yıllarda Uluslararası kredi kuruluşlarından da yatırım kredisi alabilen Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin mali yapısı, Fitch Ratings tarafından yapılan değerlendirme ve yayınlanan raporda da başarılı bulundu. Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından özellikle kamu kaynaklarının tasarruflu kullanılması ve israf düzeninden uzak durulması nedeniyle gelirlerin daha verimli kullanılması sağlanırken emsalleri arasında mali açıdan en başarılı belediye oldu.

Başkan Gürün; "Muğla'da Sevgi, hoşgörü, güler yüzlü hizmet güven duygusu ile perçinlendi."

Muğla'da vatandaş odaklı, şeffaf, hesap verilebilir ve mali disipline dayanan bir sistem oluşturarak hemşehrilerine hizmet ettiklerini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün sevgi, hoşgörü, güler yüzlü hizmetin güven duygusu ile Muğla'da perçinlendiğini söyledi ve uluslararası kredi değerlendirme kuruluşunun verdiği yüksek notu hak ettiklerini belirtti.

Başkan Gürün; "2014 yılında kurulan 14 Büyükşehir Belediyesi'nden biri olan Muğla'mız kısa sürede ortaya koyduğu hizmetler, projelerle birbirinden değerli ödüller kazandı. Devraldığı borçları zamanında ödeyen ve aynı zamanda birbirinden değerli ilçelerine yatırım yapmayı sürdüren Büyükşehir Belediye'miz son olarak uluslararası kredi değerlendirme kuruluşu Fitch Ratings'den de mali disiplini sayesinde en yüksek notu almayı başardı. Eşsiz güzelliklere sahip şehrimize hizmetlerimizle korurken yine Muğla'mızın bütçesini kuruşu kuruşuna hemşehrilerimiz için harcıyoruz. Mali disiplin, hesap verilebilirlik, şeffaflık ve en önemlisi de güven duygusu ile Muğla'mıza hizmet ediyor, bizlere duyulan güven duygusunu boşa çıkarmıyoruz. Çünkü Muğla her şeyin en iyisini hak ediyor" dedi. - MUĞLA

Muğla Büyükşehir, Türkiye'nin kredi notu en yüksek Belediyeleri arasında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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