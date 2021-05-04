Muğla Büyükşehir maaş promosyon protokolü imzalandı
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Muğla Büyükşehir maaş promosyon protokolü imzalandı

Muğla Büyükşehir maaş promosyon protokolü imzalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde 3 Bin 534 çalışanı kapsayan maaş promosyon protokolü imzalandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde 3 Bin 534 çalışanı kapsayan maaş promosyon protokolü imzalandı.

Maaş hesabı karşılığında kişi başı 3 Bin 430 TL tutarındaki promosyon ücreti banka işlemlerinin ve gerekli yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından Haziran ayı sonuna kadar tek seferde çalışanların hesabına yatırılacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin MUBEP, MUTTAŞ, BAĞYAKA, BELTES ve MELSA şirketlerinde çalışan 3 Bin 534 personeli kapsayan maaş promosyon ihalesi yapılmıştı. Bu kapsamda ihaleyi kazanan banka ve Muğla Büyükşehir Belediyesi arasında protokol imzalandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanlık binasında imzalanan protokole Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Muğla Büyükşehir Belediyesi ihale komisyon üyeleri, ihaleyi kazanan banka yetkilisi katıldı.

İmzalanan protokole göre Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı MUBEP, MUTTAŞ, BAĞYAKA, BELTES ve MELSA şirketlerinde çalışan 3 Bin 534 personele, banka işlemlerinin ve yasal prosedürlerin tamamlanması ile birlikte Haziran ayı sonuna kadar tek seferde ödenmek üzere 3 Bin 430 TL tutarında promosyon verilecek. - MUĞLA

Muğla Büyükşehir maaş promosyon protokolü imzalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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