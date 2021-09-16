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Muğla Büyükşehir kıl keçisi dağıtımını sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Muğla Büyükşehir kıl keçisi dağıtımını sürdürüyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kadınların üretime daha fazla katılması ve Muğla bölgesine en uygun hayvan türü olan Kıl Keçisinin yaygınlaşması için desteklerini sürdürüyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kadınların üretime daha fazla katılması ve Muğla bölgesine en uygun hayvan türü olan Kıl Keçisinin yaygınlaşması için desteklerini sürdürüyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından özellikle maddi bağımsızlığını kazanmak ve ev ekonomisine katkı sağlamak isteyen kadın üreticilere destek olmak için başlatılan Kıl Keçisi projesi genişleyerek devam ediyor. Daha önce Kavaklıdere, Dalaman, Menteşe, Ortaca ilçelerine sağlanan Kıl Keçisi Desteği bu defa Fethiye, Köyceğiz, Ula, Marmaris ve Datça ilçelerinde devam edecek. 18-45 yaş arasındaki kadın çiftçilere 2 dişi 1 erkek kıl keçisi desteklemesi yapılacak.

20 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak olan Kıl Keçisi Projesi başvurularında dikkate alınacak şartlar; 18-45 yaş arasındaki kadın çiftçilerin başvuruları değerlendirilecek. HBS (Hayvan Bilgi Sistemi, TÜRKVET) sistemine kayıtlı hayvancılık işletmesi ve işletme numarası olması (başvurusu olumlu olup, almaya hak kazananlar işletme açacak), ailesinde büyükbaş ve küçükbaş hayvana sahip birey olmayacak. SGK ya kayıtlı herhangi bir işte çalışmaması, 20 dekardan fazla arazisi olmaması, her aileden 1 kişi faydalanabilecek. Destek verilecek kişiler kura ile belirlenecek.

Hayvanlara bakabileceği hayvan ağılının olması ya da uygun olanakları taahhüt etmesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan taahhütnameyi okuyup imzalaması ve Destek kapsamında alınan keçiler ve doğacak oğlaklar 3 yıl boyunca satılamayacak, kestirilemeyecek ve devredilemeyecek. - MUĞLA

Muğla Büyükşehir kıl keçisi dağıtımını sürdürüyor

Muğla Büyükşehir kıl keçisi dağıtımını sürdürüyor

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