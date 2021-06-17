Muğla Büyükşehir'in yaz spor kursları başlıyor
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Muğla Büyükşehir'in yaz spor kursları başlıyor

Muğla Büyükşehir'in yaz spor kursları başlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak organize edilen yaz spor kursları 28 Haziran 2021 tarihinde başlıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak organize edilen yaz spor kursları 28 Haziran 2021 tarihinde başlıyor.

6-12 yaş arası çocuklara hafta içi her gün Menteşe'de masa tenisi, tenis, atletizm, engelli Okçuluk, voleybol, basketbol, zumba çocuk ve online satranç branşlarında kurs verilecek. Pandemi tedbirleri çerçevesinde düzenlenecek olan yaz spor kurslarının başvuruları 18-25 Haziran 2021 tarihleri arasında Menteşe Düğerek Sosyal Tesisleri ve Kapalı Spor Salonuna yapılacak.

Yaz spor kurslarının başvuruları Covid-19 tedbirleri kapsamında kontenjanları sınırlı sayıda olacak. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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