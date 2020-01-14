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Muğla Büyükşehir'in masa tenisi sporcusu milli takımda

Muğla Büyükşehir Belediyesi Masa Tenisi sporcusu Ali Eren Ulusakarya Minikler ve Küçükler En iyiler Yarışmalarında Türkiye üçüncüsü olarak milli takıma girmeye hak kazandı.

14.01.2020 15:18 | Son Güncelleme: 14.01.2020 15:23
Muğla Büyükşehir'in masa tenisi sporcusu milli takımda

Büyükşehir Belediyesi Masa Tenisi sporcusu Ali Eren Ulusakarya Minikler ve Küçükler En iyiler Yarışmalarında Türkiye üçüncüsü olarak milli takıma girmeye hak kazandı.


11-12 Ocak 2020 tarihlerinde Ankara Mamak Salonunda yapılan yarışmalarda mücadele eden sporcularımızdan Ali Eren Ulusakarya minik erkekler kategorisinde üçüncü olarak milli takıma girerken aynı kategoride yarışan Metehan Zabir beşinci, küçük kızlar kategorisinde yarışan Hatice Söğüt altıncı olarak milli takım kampına davet edilmeye hak kazandı.


Milli takıma seçilen sporcumuz Avrupa ve Balkan Şampiyonalarında ülkemizi ve ilimizi en iyi şekilde temsil etmek için mücadele edecek. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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