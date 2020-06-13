Muğla Büyükşehir'in çiftçilere desteği sürüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Muğla Büyükşehir'in çiftçilere desteği sürüyor

Muğla Büyükşehir'in çiftçilere desteği sürüyor Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin tarım ve hayvancılığı desteklemek için 'Ot yem tarladan, et-süt Muğla'dan' sloganı ile başlattığı yem bitkisi tohumu desteğinde çiftçiler hasat dönemine girdi.

13.06.2020 11:11 | Son Güncelleme: 13.06.2020 11:15

Muğla Büyükşehir'in çiftçilere desteği sürüyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin tarım ve hayvancılığı desteklemek için 'Ot yem tarladan, et-süt Muğla'dan' sloganı ile başlattığı yem bitkisi tohumu desteğinde çiftçiler hasat dönemine girdi.

MUĞLA - Muğla genelinde tarıma yaptığı yatırımlar ve desteklemelerle dikkat çeken Muğla Büyükşehir Belediyesi, hayvancılığın iyileştirilmesi, hayvancılıkta kaba yem ihtiyacının karşılanması ve çiftçi girdi maliyetlerinin düşmesi için yüzde 50 hibeli yem bitkisi tohumu desteklemesi yapıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin yem bitkisi tohumu desteklemelerinden yararlanan Muğlalı çiftçiler, daha fazla yem elde ederek hayvanlarına daha rahat bir şekilde bakıyor. Yüzde 50 hibe ile yem bitkisi tohumu desteği alan çiftçiler, şimdilerde ise tarlalarındaki yem bitkilerini hasat ediyor.

581 ton yem bitkisi tohumu dağıtıldı

Yerel dokuyu koruyarak vatandaşların üretime yönelik ihtiyaçlarını karşılayan, tarım ve hayvancılığın geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürüten Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğlalı çiftçilerin rahat bir nefes almasını sağlıyor. Bu kapsamda sürdürülebilir kırsal kalkınmasının sağlanması ve hayvan yetiştiriciliği yapan çiftçilerin en fazla üretim gideri olan kaba yem ihtiyacının karşılanması amacıyla 2015 yılından bu yana Büyükşehir Belediyesi tarafından Muğlalı çiftçilere 581 ton yem bitkisi (Tritikale, Arpa, Fiğ ve Yonca ) tohumu dağıtıldı.

Üreten, güçlü bir kent olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini ifade eden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, "Çiftçilerin ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın daha az giderle daha çok gelir elde etmeleri için uğraşıyoruz. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın en büyük sıkıntılarından birisi kaba yem. Kaba yemin kaliteli bir şekilde üretilmesi ve ucuza mal edilmesi gerekiyor. Minimum maliyet ile maksimum faydayı sağlayacak şekilde ekim alanlarını yaygınlaştırmamız gerekiyor. Bu nedenle dışarıdan yem satın almadan kendi ürettiğimiz yemler ile hayvanlarımızı besleyebilecek ortamı oluşturmamız gerekiyor. Muğla'mızda tarım ve hayvancılıkla uğraşan, üretime katılan tüm üreticilerimizin yanında olmak için uğraşıyor, projeler üretiyoruz" dedi.

Muğla Büyükşehir'in çiftçilere desteği sürüyor

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek Haber
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu Haber
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı Haber
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı
ABD'de eylemlerin ardından koronavirüs vaka sayıları yükselişe geçti! Haber
ABD'de eylemlerin ardından koronavirüs vaka sayıları yükselişe geçti!
Kıskançlık değil hastalık! Sevgilisinin fotoğrafını beğendiği kadının yüzüne kezzap attı Haber
Kıskançlık değil hastalık! Sevgilisinin fotoğrafını beğendiği kadının yüzüne kezzap attı
Bir grup vatandaş, sokak ortasında baldızı ile tartışan genci linç etmek istedi Haber
Bir grup vatandaş, sokak ortasında baldızı ile tartışan genci linç etmek istedi
39 yaşındaki Betül Demir, mayolu pozlarıyla genç kızlara taş çıkarttı
39 yaşındaki Betül Demir, mayolu pozlarıyla genç kızlara taş çıkarttı
Şifa deposu kenger sakızının kilosu bin liradan satılıyor
Şifa deposu kenger sakızının kilosu bin liradan satılıyor
Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı
Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı
Son dakika: Beyoğlu'nda bir iş yerinde patlama meydana geldi, 5 kişi yaralandı
Son dakika: Beyoğlu'nda bir iş yerinde patlama meydana geldi, 5 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da bulunan dev kertenkele doğaya bırakıldı
Şanlıurfa'da bulunan dev kertenkele doğaya bırakıldı
Türk Silahlı Kuvvetleri, Akdeniz'de gövde gösterisi yaptı
Türk Silahlı Kuvvetleri, Akdeniz'de gövde gösterisi yaptı
12 yıl önce ağabeyini öldüren amcasının oğlunu bıçakladı
12 yıl önce ağabeyini öldüren amcasının oğlunu bıçakladı
Fenerbahçe, PSG'de oynayan Choupo-Moting'e teklif yaptı
Fenerbahçe, PSG'de oynayan Choupo-Moting'e teklif yaptı
Cezaevinden firar eden mahkum, ortalığı birbirine kattı
Cezaevinden firar eden mahkum, ortalığı birbirine kattı
İBB'den yeni taksi projesi: İstanbulkart'la ödeme yapılabilecek
İBB'den yeni taksi projesi: İstanbulkart'la ödeme yapılabilecek
17 yaşındaki genç, karpuz yüklü kamyonla ortalığı savaş alanına döndürdü
17 yaşındaki genç, karpuz yüklü kamyonla ortalığı savaş alanına döndürdü
1 aydır vaka görülmeyen Bilecik'te salgın dün itibarıyla yeniden patlak verdi
1 aydır vaka görülmeyen Bilecik'te salgın dün itibarıyla yeniden patlak verdi
Süper Lig maçları ilk kez Birleşik Krallık kanalında yabancı dilde yayımlanacak
Süper Lig maçları ilk kez Birleşik Krallık kanalında yabancı dilde yayımlanacak
Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nin 146 kişilik iş ilanına 6 bin 149 kişi başvurdu
Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nin 146 kişilik iş ilanına 6 bin 149 kişi başvurdu
Esenyurt'ta 4 yaşındaki çocuk pencerede oyun oynarken aşağıya düştü
Esenyurt'ta 4 yaşındaki çocuk pencerede oyun oynarken aşağıya düştü
Meteoroloji tüm yurdu uyardı: Kuvvetli yağışlar devam edecek
Meteoroloji tüm yurdu uyardı: Kuvvetli yağışlar devam edecek
Trabzonspor, Göztepe'yi deplasmanda 3-1 mağlup etti
Trabzonspor, Göztepe'yi deplasmanda 3-1 mağlup etti
İstanbul Valiliği, yüzme alanları ve plajlarda alınması gereken önlemlerle ilgili genelge yayımladı
İstanbul Valiliği, yüzme alanları ve plajlarda alınması gereken önlemlerle ilgili genelge yayımladı
Maçka Parkı'nda içki şişesiyle doktorun boğazını kesen saldırgan tutuklandı
Maçka Parkı'nda içki şişesiyle doktorun boğazını kesen saldırgan tutuklandı
Fenerbahçe - Kayserispor maçında Ozan Tufan, kırmızı kartla oyun dışında kaldı
Fenerbahçe - Kayserispor maçında Ozan Tufan, kırmızı kartla oyun dışında kaldı
Göztepe maçında kırmızı kart gören Guilherme, Fenerbahçe maçında oynayamayacak
Göztepe maçında kırmızı kart gören Guilherme, Fenerbahçe maçında oynayamayacak
Son Dakika: Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki kaptanı Emre Belözoğlu, sezon sonunda futbolu bırakıyor
Son Dakika: Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki kaptanı Emre Belözoğlu, sezon sonunda futbolu bırakıyor
Kahramanmaraş'ta polis aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada bir aile yok oldu
Kahramanmaraş'ta polis aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada bir aile yok oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Kenan Doğulu Merve Boluğur Serenay Sarıkaya
Spor Jose Sosa Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Ateş Çocuk Instagram Kayserispor
Şu an buradasınız: Muğla Büyükşehir'in çiftçilere desteği sürüyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.6.2020 11:40:50. #1.14#
title