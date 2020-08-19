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Muğla Büyükşehir deniz ulaşımını canlandıracak

Muğla'nın turizm merkezlerinde yaz aylarında artan nüfus ve araç trafiğine çözüm noktasında Muğla Büyükşehir Belediyesi deniz ulaşımını canlandırmak için hareke geçti.

Muğla Büyükşehir deniz ulaşımını canlandıracak
19.08.2020 18:38 | Son Güncelleme: 19.08.2020 18:55

Muğla'nın turizm merkezlerinde yaz aylarında artan nüfus ve araç trafiğine çözüm noktasında Muğla Büyükşehir Belediyesi deniz ulaşımını canlandırmak için hareke geçti. Muğla Büyükşehir Belediyesi turizm eksenli sürdürülebilir deniz ulaşım modeli oluşturulması işi liman yatırım fizibilitesi için (GEKA) Güney Ege Kalkınma Ajansı ile protokol imzaladı.

GEKA fizibilite çalışması için 199 bin TL hibe vereceği projede, Bodrum Yarımadası ve çevresinde fizibıl olan deniz hatları tespit edilecek ve bu hatlar için gerekli altyapı çalışmaları hazırlanarak yatırım yapılacak. Bodrum Yarımadası çevresinde hayata geçecek proje ile Bodrum'un turizm noktaları arasında ve uygun yolculuk değerlerine ulaşılması sağlanacak.

Proje kapsamında Bodrum- Akyaka, Bodrum- Marmaris gibi güzergahlarında hizmet vermek hedeflendi. Bu çalışmalar sonucunda bir deniz ulaşım modeli kurulacak. Muğla'nın diğer kıyılarında da bu model örnek alınarak yatırımlar yapılacak.

GEKA Genel Sekreter Vekili Özgür Akdoğan; kültür turizmini de destekleyecek bu fizibilite çalışmasının Muğla'nın yerel özelliklerine oldukça uygun bir proje olduğunu, bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılması, yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi gibi fırsatlar doğuracağını ifade ederken diğer illere de örnek oluşturacağını söyledi.

Başkan Gürün: Denizlerimizde ulaşım ağı için çalışıyoruz

1480 km kıyı şeridi, dantela gibi kıyıları ile Muğla'nın mavi yolculuğun başladığı şehir olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Osman Gürün bu güzelliklerin deniz yoluyla da görülmesi, ulaşımın denizlerden sağlanması için çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Başkan Gürün; "Muğlamızda özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı misafirlerimizle ilçelerimizin nüfusu 2-3 katına çıkıyor. Birbirinden değerli ilçelerimizi görmek isteyen misafirlerimiz için karadan olduğu gibi denizden de ulaşım imkanı sağlamaya çalışıyor, örneğin Bodrum'dan Datça'ya araçlı feribot seferi düzenliyoruz. Muğla büyük bir coğrafya olduğu için sadece karadan değil deniz ulaşımını da kullanarak vatandaşlarımıza hizmet götürmek istiyoruz. GEKA ile birlikte deniz ulaşım modelleri için protokol imzaladık. Onların desteği ile kısa sürede masmavi sularımızda vatandaşlarımıza hizmet götürmek istiyoruz" - MUĞLA

Kaynak: İHA

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