Muğla Büyükşehir'den şeffaf belediyecilik

MUĞLA (İHA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 'Şeffaf Yönetim' anlayışı ile mal ve hizmet alım ihaleleri ve meclis toplantıları için başlattığı canlı yayın uygulaması kesintisiz olarak devam ediyor. Kurulduğu günden bu yana açıklık, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkesi ile çalışmalarını sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi, yıllardır mal ve hizmet alımları ile Büyükşehir Belediyesi meclis toplantılarını canlı yayınla vatandaşların denetimine sunuyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından faaliyet raporları, stratejik plan, bütçe ve mali tablolar, internet sitesi üzerinden yayınlanıyor. Büyükşehir Belediyesinin bütçe giderleri internet sitesi üzerinden ekonomik, finansal ve fonksiyonel sınıflandırmaları yapılarak detaylı tablolar halinde aylık olarak paylaşılıyor. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi her yıl basın mensupları, muhtarlar, vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelerek hesap verme toplantıları düzenliyor. Toplantılarda Başkan Dr. Osman Gürün, kamuoyuna gelir giderler, yatırımlar ve projeler hakkında detaylı olarak bilgiler veriyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 2014 yılında kurulmasıyla birlikte kurucu başkanlığını üstlenen Dr. Osman Gürün, göreve geldiği ilk gün Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantılarını canlı olarak belediyenin internet sitesinde yayınlanması talimatını vermişti. Talimat ekipler tarafından kısa sürede hayata geçirilerek 2014 yılından bu yana meclis toplantıları canlı olarak belediyenin internet sitesi ve sosyal medya sayfası Youtube üzerinden yayınlanmaya devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'ün vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için başlattığı proje ve çalışmalar başta olmak üzere tüm belediye faaliyetleri şeffaf belediyecilik anlayışı doğrultusunda Muğlalı vatandaşlarla paylaşılıyor. Pandemi sürecinin devam etmesi nedeniyle vatandaşların ev ve iş yerlerinden Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerini rahatlıkla takip edebilmeleri için projelerin detaylı anlatımının yapıldığı dergiler, kitaplar, bültenler ve broşürler internet sitesi üzerinden dijital olarak yayınlanıyor.

Başkan Gürün; "Güven duygusu üzerine hizmetlerimizi inşa ettik"

Toplumsal birliktelik için en önemli kriterlerden birinin güven duygusunun inşa edilmesi olduğunun altını çizen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, hem bireysel hem de kurumsal ölçütlerde en önemli kurallardan biri karşılık güven duygusudur dedi. Gürün, "Halkımızın bize güvenmesi ve inanması bizim için büyük önem taşıyor. Bu sadece kurumsal değil kişisel ilişkilerde de geçerlidir. Kimse güvenilmeyen biriyle birlikte olmak istemez. Bizde bu duygu ve düşünceyle yaptığımız tüm faaliyetlerin kuruşu kuruşuna hesabını vermek ve vatandaşlarımızın kamunun kaynaklarını yine kamuya yatırım olarak aktardığımızdan emin olmalarını istiyoruz. Bu kapsamda hiçbir şaibeye yer bırakmamak halkımızla kurduğumuz karşılıklı güven duygusunu arttırarak devam ettirmek için çalışıyoruz. Şeffaf olarak yaptığımız ihaleler, mali tablolar, meclis toplantıları, belediye faaliyetleri ve daha birçok doküman halkımızla paylaşılıyor. Her türlü görüş, öneri ve şikayetlerin alınması ve gereken bilginin edinilebilmesi için çağrı merkezimiz 24 saat hizmet veriyor. Büyükşehir Belediyesi olarak düstur edindiğimiz şeffaflık ve hesap verebilirlik anlayışından hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz ve vatandaşlarımıza gereken bilgilendirmeleri yapacağız" diye konuştu. - MUĞLA