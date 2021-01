Muğla Büyükşehir'den 'Hortikültürel Terapi'

MUĞLA Büyükşehir Belediyesi tarafından Menteşe ilçesi İkizce Mahallesi'nde 3 dönümlük alan içerisinde oluşturulan 'Hortikültürel Terapi' alanında, fiziksel ve zihinsel engelliler, toprakla temas ederek doğal tedavi yöntemleriyle eğitilecek.

Özel bireylere yönelik Avrupa ülkelerinde uygulanan doğal terapi yöntemlerinin Türkiye'de de yaygınlaşması için Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Menteşe'nin İkizce Mahallesi'nde 3 dönümlük alan tahsis edildi. Muğla'da ilk defa belediyenin uygulayacağı yöntemle özel gereksinimli bireyler, kendi ağaçlarını ve çiçeklerini toprakla buluşturacak. Zihinsel ve fiziksel engelli her yaştan birey, doğal hayatın içinde çeşitli aktiviteler yaparak, eğitim alacak.

HORTİKÜLTÜREL TERAPİ NEDİR?Hortikültürel Terapi'nin az sayıda özel merkez dışında uygulanmadığını söyleyen uzmanlar, şunları anlattı:

"Hortikültürel Terapi, çocuk ya da yetişkin fiziksel veya zihinsel engellilerle herhangi bir nedenle hastanede tedavi gören her yaş gurubu bireyin iyi olma halini destekleyen bitki, toprak ve doğa gibi elemanlara dayalı tedavi edici, eğitici ve geliştirici aktiviteler bütünüdür. Çeşitli rehabilitasyon merkezlerinde tedavi ve eğitim amaçlı kalan zihinsel ve fiziksel engelli her yaştan bireyin sosyal, psikolojik ve fiziksel alanlarda iyi olma yani sağlıklı olma durumlarını olumlu yönde geliştirecek doğaya ve bitkisel malzemeye dayalı aktivitelerin bir tedavi aracı olarak kullanılmasıdır. Kökeni çok eskidir. Özellikle tedavi merkezleri ve eğitim kurumları dış mekanları ve bahçeleri, bu amaçlarla tasarlamaktadır. İyileştirme bahçeleri (healinggardens) olarak adlandırılmaktadır. Hortikültürel tedavi uygulama alanları, rehabilitasyon merkezi bahçeleri, seraları, okul bahçeleri gibi bireyin bulunduğu ya da yaşadığı, eğitildiği, tedavi edildiği her yerde olabileceği gibi bireyin evi, çatı bahçesi, balkonu ya da bahçesinde de olabilir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı