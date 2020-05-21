Muğla Büyükşehir'den 65 yaş üstüne bayram tıraşı Muğla Büyükşehir'den 65 yaş üstüne bayram tıraşıMUĞLA'da, koronavirüs salgınına karşı sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların bayram tıraşlarını, Büyükşehir ekipleri yapıyor.

Muğla Büyükşehir'den 65 yaş üstüne bayram tıraşı

MUĞLA'da, koronavirüs salgınına karşı sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların bayram tıraşlarını, Büyükşehir ekipleri yapıyor.

Büyükşehir Belediyesi, Muğla'nın 13 ilçesinde sosyal güvencesi ve kimsesi olmayan 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasını da göz önünde bulundurup, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde bayram tıraşı ihtiyacını gideriyor. Büyükşehir Belediyesi, ekiplerini evlere göndererek, 65 yaş üstü ve bakım hizmeti alan vatandaşları maske ve eldiven takıp, hijyen kurallarına uygun biçimde bayram tıraşlarını yaptı. Uygulama kapsamında evlerinde tıraş olan vatandaşlar, "Bizleri çok memnun etti. Yasa kapsamında sokağa çıkmamız yasak. Yaklaşan bayram öncesi nasıl tıraş olacağımızı düşünüyorduk. Muğla Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz" dedi. Belediyeden yapılan açıklamada, "Berber ve kuaförlerin açılması ile evde bakım hizmetlerinde yararlandığımız ve sokağa çıkma yasağı bulunan vatandaşlarımızı en hijyenik koşullarda mevzuatın gerektirdiği şekilde bayram tıraşlarını yapıyoruz" denildi.

Kaynak: DHA