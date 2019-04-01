Muğla Büyükşehir Belediyesi Seçim Sonuçları: 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları Son Dakika

Türkiye'nin gözü kulağı 31 Mart Yerel Seçim sonuçlarında. Bugün Muğla için sandığa giden vatandaşlar, Muğla Belediye Başkanı'nı belirlemek için oy kullandılar. Şimdi ise yerel seçim sonuçları merakla bekleniyor. Son yerel seçimde vatandaşların tercihi CHP'den yana olmuştu. Peki, Muğla seçim sonuçlarına göre hangi aday ne kadar oy aldı? Muğla'da kim önde? Muğla seçim sonuçları, yerel seçim sonuçları, adayların oy durumlarını merak ediyorsanız işte detaylar...

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart Yerel Seçimi'nde Muğla Belediye Başkanlığı için Cumhur İttifakı adına AK Parti'den Mehmet Nil Hıdır yarıştı. Millet İttifakı adına ise CHP'den Osman Sülün aday gösterildi. SP'den Turhan Tutumlu, DP'den Mehmet Kocadon Muğla Belediye Başkanlığı için aday oldu. Sandıklar açıldı ve Muğla için 31 Mart Yerel Seçim sonuçları açıklandı. Yerel seçim sonuçlarına göre sandıkların % 97.70'i açılan Muğla'da Osman Gürün %36.20oy aldı. Mehmet Nil Hıdır'nn aldığı oy ise % 28.29 olarak kayıtlara geçti.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 Yerel Seçim sonuçlarına bakıldığı zaman Muğla'da seçmenlerin tercihlerinin şu şekilde şekillendiğini görüyoruz:

Muğla'da 2014'de yerel seçimlerde CHP adına Osman Sülün, AK Parti adına Mansur Harmandar, MHP adına Mehmet Erdoğan aday olmuştu. Seçim sonuçlarına göre CHP'den Osman Sülün % 49.12 oy oranı ile Muğla Belediye Başkanlığı'nı kazandı. AK Parti'den Mansur Harmandar ise % 28.98 oy oranı ile ikinci sırada yer aldı. MHP adayı Mehmet Erdoğan % 18.01 oy oranı ile 3. sırada yerini aldı.

MUĞLA İLİ İLÇELERE GÖRE YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Muğla Belediyesi'ne bağlı tüm ilçelerin 31 Mart Yerel Seçimlerdeki son dakika, güncel durumlarını öğrenmek istiyorsanız Muğla Seçim Sonuçları sayfamızı ziyaret edin.