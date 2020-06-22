Muğla Büyükşehir Belediyesi olası afetlere hazırlığını sürdürüyor
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Muğla Büyükşehir Belediyesi olası afetlere hazırlığını sürdürüyor

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, "Bugüne kadar görmediğiniz sedye ve çadırlarımızı AKOM bölümümüzde depoladık depoluyoruz.

Muğla Büyükşehir Belediyesi olası afetlere hazırlığını sürdürüyor
22.06.2020 16:37 | Son Güncelleme: 22.06.2020 16:41

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, "Bugüne kadar görmediğiniz sedye ve çadırlarımızı AKOM bölümümüzde depoladık depoluyoruz. 13 İlçemizde toplanma alanlarımız belirlenirken, uydu sistemimiz, yeraltı sismik dinleme, görüntüleme cihazı, lojistik destek malzemeleri gibi ihtiyaçlarımız hazır halde. Kocaeli, Bursa'da yaşanan böyle veya başka türlü afetlerle ilgili donanımlı olmamız lazım" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla'da yaşanabilecek olası afet durumlarına karşı hazırlıklarını sürdürüyor. 1. derece deprem bölgesinde bulunan Muğla'da farkındalık oluşturmak ve halkı bilgilendirmek amacıyla kısa bir süre önce deprem çalıştayı düzenleyen Muğla Büyükşehir Belediyesi, afetlerde karşıda önlemlerini de arttırmaya devam ediyor.

Olası afetlerde yaşanabilecek iletişim sorununu ortadan kaldırmak için 13 ilçeye uydu telefon sistemi kuran Muğla Büyükşehir Belediyesi, toplanma alanlarının belirlenmesi, yeraltı sismik dinleme, görüntüleme cihazı, lojistik destek malzemeleri gibi ihtiyaçları giderirken son olarak ikram aracını da bünyesine kazandırdı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, "İklim değişikliği nedeniyle şuanda yaşanan sel felaketleri nedeniyle herkese geçmiş olsun diliyorum. Bu sadece alt yapı konusu değil çünkü alt yapı belli bir ortalama değere göre yapılıyor. Bizde yağmur suyu hattı koyuyoruz ama bunun da bir sınırı var. Eğer yağmur bu sınırı aşarsa ve kısa sürede çok yağarsa hiçbir alt yapı buna tahammül edemez. Şuanda Kocaeli ve diğer şehirlerimizde yaşamakta olduğumuz olaylar bundan dolayı. Umarım başımıza herhangi bir şey gelmez. Böyle veya başka türlü afetlerle ilgili donanımlı olmamız lazım. Burada daha önce göremediğimiz çadır ve sedye tedariklerimiz var. Bunlar AKOM bölümümüz tarafından depolanıyor her hangi bir ihtiyaç halinde hemen o bölgeye gönderiyoruz. Tabi ki devletimizin yaptığı organizasyonlar var onlar bir yandan yaparken ihtiyaç duyulduğu takdirde bizde yapacağız ve onlara yardımcı olacağız. İkram aracımızı hizmete sokuyoruz. Bu aracımız aynı anda 336 kişiye yemek, 500 kişiye çorba, 500 kişiye çay ikramı yapabilecek kapasiteye sahip. Yangın, deprem, özellikle şehit cenazelerinde ihtiyaç duyulduğu takdirde vatandaşlarımızın cenazelerinde veya üniversite öğrencilerine verilebilecek şekilde çok amaçlı olarak düzenlendi. Bundan sonra da arttıracağız. Çok büyük bir coğrafyaya sahibiz dolayısıyla her bölgemize göndermeyi planlıyoruz. Bu aracımıza zaman içerisinde başka fonksiyonlar koyacağız" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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