Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden atık su arıtma tesisi açıklaması

23.12.2019 17:46 | Son Güncelleme: 23.12.2019 17:47

MUĞLA Büyükşehir Belediyesi, Marmaris Çevrecileri Derneği'nce, Marmaris'te gönüllü dalgıçlarla yapılan incelemede, deniz dibinde bulunan atık su tahliye sistemlerinin parçalanıp, aşındığı için çevre kirliliğine neden olduğunun tespit edildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirdi.

Marmaris Çevrecileri Derneği Başkanı Ahmet Kutengin, Marmaris'e 16 kilometre mesafedeki Adaköy Mahallesi Yalancıboğaz mevkiindeki 7,5 kilometresi karada, 406 metresi de denizin 20 metre dibinde bulunan atık tahliye sisteminin, suyunu Akdeniz'e döktüğünü belirtip, "Dernek olarak 2011 yılından bu yana Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ve alanında uzman kişilerle, ilçedeki körfez ile Yalancı Boğaz'daki atık su tahliye sistemi üzerinde bilimsel inceleme yaptırıyoruz. Açık denize bırakılan atık su ve denizlerin korunması için 308 sayfalık bilimsel rapor hazırlandı. Video ve fotoğraflar çekilerek raporlara konuldu. Bu bilimsel rapor ile analizleri MUSKİ başta olmak üzere Muğla Valiliği, Marmaris Kaymakamlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve üniversitelere gönderildi. Aradan geçen 8 yılda hiçbir çözüm alınamadı. Bu yıl 4 defa deniz dibindeki arıtma sistemlerini gönüllü dalgıçlarımızla inceledik. Ne yazık ki arıtma tesisi, arıtmayan sistem haline gelmiş" dedi.

Kaynak: DHA