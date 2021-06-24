Muğla Büyükşehir Belediyesi Çalışanları İçin İş Sağlığı Hizmeti Alımı İhalesi
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Muğla Büyükşehir Belediyesi Çalışanları İçin İş Sağlığı Hizmeti Alımı İhalesi

Muğla Büyükşehir Belediyesi Çalışanları İçin İş Sağlığı Hizmeti Alımı İhalesi
Habermetre - Haberler | Toplum

Muğla Büyükşehir Belediyesi Çalışanları İçin İş Sağlığı Hizmeti Alımı ihalesi 24. 06. 2021 Perşembe günü saat 11. 00'de 2 Nolu hizmet binasında bulunan ihale salonunda yapılacaktır.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Çalışanları İçin İş Sağlığı Hizmeti Alımı ihalesi 24. 06. 2021 Perşembe günü saat 11. 00'de 2 Nolu hizmet binasında bulunan ihale salonunda yapılacaktır.

Canlı yayını izlemek için tıklayınız. . (link ihale zamanında aktif olacaktır)

Kaynak: Habermetre

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