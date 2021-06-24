Muğla Büyükşehir Belediyesi Çalışanları İçin İş Sağlığı Hizmeti Alımı İhalesi
Muğla Büyükşehir Belediyesi Çalışanları İçin İş Sağlığı Hizmeti Alımı ihalesi 24. 06. 2021 Perşembe günü saat 11. 00'de 2 Nolu hizmet binasında bulunan ihale salonunda yapılacaktır.
Muğla Büyükşehir Belediyesi Çalışanları İçin İş Sağlığı Hizmeti Alımı ihalesi 24. 06. 2021 Perşembe günü saat 11. 00'de 2 Nolu hizmet binasında bulunan ihale salonunda yapılacaktır.
Canlı yayını izlemek için tıklayınız. . (link ihale zamanında aktif olacaktır)
Kaynak: Habermetre