Muğla Büyükşehir Belediyesi 5 günde 12 bin maske üretti Muğla Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 5 günde 12 bin maske üreterek dağıtmaya başladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 5 günde 12 bin maske üreterek dağıtmaya başladı.

Büyükşehir Belediyesi, insanların kalabalık olarak bulunduğu yerlerde maske kullanımının zorunlu hale getirilmesinin ardından maske üretimi için harekete geçti.

Üretim atölyesinde incelemelerde bulunan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, yetkililerden bilgi aldı.

Gürün, yaptığı açıklamada, üretilen maskelerin dağıtımının başladığını söyledi.

Vatandaşların yoğun talebi üzerine belediye bağlı MELSA şirketi bünyesinde maske üretimine başladıklarını ifade eden Gürün, "5 günde 12 bin maske üretimi gerçekleştirildi ve üretimlerimiz devam ediyor." dedi.

Evinde dikiş makinesi olan 30 vatandaşın 2 bin maske üreterek kendilerine destek verdiğini anlatan Gürün, emeği geçenlere teşekkür etti.

Gürün, vatandaşların evde kalarak koronavirüse karşı mücadele etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Vatandaşlarımızın bize destek veriyor olması bu salgına karşı verilen mücadeleler arasında çok önemli rol oynuyor. Vatandaşlarımızın ürettiği maskeler belediyemize geldikten sonra dezenfekte makinesinden geçiyor. Daha sonra toplu taşıma araçlarında, pazar yerlerinde vatandaşlarımıza ücretsiz dağıtılıyor." diye konuştu.

Başkan Gürün, çalışmaların süreç sona erene kadar devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA