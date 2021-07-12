Muğla Büyükşehir Belediye güreşçisi Kırkpınar'da birinci oldu
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Muğla Büyükşehir Belediye güreşçisi Kırkpınar'da birinci oldu

Muğla Büyükşehir Belediye güreşçisi Kırkpınar'da birinci oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Edirne'de 9-11 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Muğla Büyükşehir Belediyesi güreşçisi Ozan Kıl, deste küçük boy kategorisinde birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Edirne'de 9-11 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Muğla Büyükşehir Belediyesi güreşçisi Ozan Kıl, deste küçük boy kategorisinde birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu. Edirne'de 9 Temmuz Cuma günü başlayıp 11 Temmuz Pazar günü sona eren 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerine Muğla Büyükşehir Belediyesi adına 7 güreşçi katıldı. Deste küçük boy güreşlerine toplam 265 güreşçi katıldı. Büyükşehir Belediyesi güreşçilerinden Ozan Kıl bu kategoride 9 kez rakipleriyle karşılaştı. 9 güreşçiyi de sırtı yere gelmeden yenen Ozan Kıl kategorisinde birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Osman Gürün, Ozan Kıl'ı telefonla arayarak tebrik etti. Başkan Dr. Osman Gürün "Ata sporumuz, yiğitlerin er meydanı Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin bu yıl 660. düzenlendi. Geleneksel kültürümüzün bir parçası, özümüz yağlı güreşlere Muğla'mızdan Büyükşehir Belediyesi sporcularımızı gönderdik. Türkiye'nin her ilinden gelerek Edirne'de er meydanına çıkan güreşçiler ata sporumuzu başarıyla icra ettiler. Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcularımızdan Ozan Kıl deste küçük boy kategorisinde tüm rakiplerini yenerek altın madalyayı Muğla'mıza getirdi. Muğla'dan ileride başpehlivan olacak, ata sporumuzu yaşatacak pehlivanlar yetişiyor. Bizleri gururlandıran sporcumuzu, antrenörlerini kutluyor, şehrimize yaşattıkları gurur ve mutluluk için teşekkür ediyorum" dedi. 


Muğla Büyükşehir Belediye güreşçisi Kırkpınar'da birinci oldu
Muğla Büyükşehir Belediye güreşçisi Kırkpınar'da birinci oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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