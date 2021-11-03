Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2022 Yılı Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmeti Alımı
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2022 Yılı Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmeti Alımı ihalesi 1. oturumu 05. 11. 2021 Cuma günü saat 10. 00'da 2 Nolu hizmet binasında bulunan ihale salonunda yapılacaktır.
MUĞLA (Habermetre) - Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2022 Yılı Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmeti Alımı ihalesi 1. oturumu 05. 11. 2021 Cuma günü saat 10. 00'da 2 Nolu hizmet binasında bulunan ihale salonunda yapılacaktır.
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