Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün'den Bodrum'a akın eden tatilcilere uyarı

Türkiye genelinde başlayacak olan 17 günlük tam kapanma öncesi vatandaşlar Muğla'ya akın ederken, konuklara uyarılarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, "Maalesef bu bize 7 ila 14 gün içerisinde çok negatif olarak geri dönecek" dedi.

Türkiye genelinde başlayacak olan 17 günlük tam kapanma öncesi vatandaşlar Muğla'ya akın ederken, konuklara uyarılarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, "Maalesef bu bize 7 ila 14 gün içerisinde çok negatif olarak geri dönecek" dedi.

Tam kapanmaya gidildiğini anlatan Başkan Gürün, "Şu anda İstanbul adeta seferberlik halinde. Anadolu'nun tüm illerine, ilçelerine yayıldılar. Araçlarda yer bulunmaz hale geldi. Muğla da bundan önemli bir pay aldı. Dün, bugün Bodrum'a gelen araç sayısı yüzlerce araç kuyruğa girdi ve dolayısıyla İstanbul ve diğer illerden de gelen var. Bodrum özelinde ve Muğla genelinde bu süreyi, kapanma süresini yazlıklarında veya özel villalarda geçirmek için buraya geldiler. Maalesef bu bize 7 ila 14 gün içerisinde çok negatif olarak geri dönecek. Çünkü gelenlerin virüsü taşıma ihtimali çok yüksek. Ama bunların testleri yapılmadığı için şu anda taşıyıcı olup olmadıkları bilinmiyor. Dolayısıyla buraya gelen yeni misafirlerimiz çok dikkatli olmak durumunda. Maske, mesafe ve hijyene çok uymalılar. Kendi sağlıkları için, ailelerinin sağlıkları için ve tüm toplum için sağlığı için çok dikkatli olmaları gerekli. Gelenlerin başımızın üstünde yeri var. Ama ortam çok tehlikeli. Su anda bu kadar kişinin büyük bir kitle olarak rahatsız olması, sağlık sitemi üzerinde de çok olumsuz bir etki yapacak. Hastanelerde üzücü manzaralar ile karşılaşma durumumuz olabilir. Onun için bu ikazı yapıyoruz. Temennimiz bu tehlikeleri bilerek huzur içerinde ama kendi aileleri ile temas içinde fazla dışarı çıkmadan başkaları ile temas etmeden bu dönemi geçirmeleri. Hepimizin sağlıkla sıhhatle yine şehirlerine dönmelerini ve ülkenin de Covid ile ilgili çok yükselmekte olan vaka sayısının en aza inmesini sağlamamız gerekiyor" diye konuştu - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı