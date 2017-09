Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün: "Yaralarımızı en kısa zamanda saracağız"



MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Menteşe ilçesi Zeytin Mahallesinde çıkan orman yangında evleri hasar gören vatandaşların yaralarının yerel yönetimler ve merkezi hükümet kanalıyla en kısa zamanda sarılacağını açıkladı.

Muğla'nın Zeytin Mahallesinde yaklaşık 55 vatandaşın çıkan orman yangını sonrası evinin yanması ile ilgili açıklama yapan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, bölgede yapılabilecek her türlü çalışmanın yetki sınırları içinde herkes görevini yaptığını açıklarken, yaraların sarılması noktasında da el birliği ile gerekenin yapılacağını söyledi. Gürün, "AFAD, Kızılay, Büyükşehir ve Menteşe Belediyesi ve valiliğimiz bütün herkes organizasyon içerisinde kendi alanlarındaki görevleri çok uyumlu bir şekilde yaptılar. Bu yangına müdahale ancak bu kadar olabilirdi. Gerçekten eşgüdüm içerisinde, uyum içerisinde bütün ekipler kendilerine düşen ve daha önce tarif edilmiş görevleri içerisinde köyümüze geldik. İaşe ile ilgili, çadır kurma, yatıp kalkacakları yerler ile ilgili sosyal hizmetlerimiz her türlü katkıyı yaptı. Biz aynı zamanda sosyal danışmanlarımızı göndererek psikolojik olarak da etkilenmiş olan vatandaşlarla ikili görüşmelerle onların ruhsal durumunu da rahatlatmaya ve onları sakinleştirmeye çalışıyoruz. Bundan sonra hep birlikte köyümüzün yaralarını bir an evvel sarmak ve onların normal yaşamlarına bir an evvel dönmelerini sağlamak. Bu yangında, bu coğrafyada yapılması gereken her türlü müdahaleyi tüm ekipler olarak yerel belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, valiliği, Orman Genel Müdürlüğü AFAD'ı herkes ele ele vererek, yerelde muhtarımız ile el ele vererek vatandaşlarımızın yanında olmaya çalıştık" dedi.

Evi yanan vatandaşların durumu ile ilgili bilgi veren Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, "Sayın Valimiz ile görüştük. AFAD buraya konteynerler getirmek suretiyle şu anda evi yanan ve oturulamayacak durumda olan vatandaşlarımızın konteynerde geçici barınmaları sağlanacak. İaşeleri sağlanacak. Evler ile ilgili yapılması gereken neyse AFAD'ın görev onlarda olduğu için söylüyorum, AFAD tespitlerde bulunacak ve bu tespitlere göre de yarayı en kısa sürede sarmak ve vatandaşlarımızı kendi mekanlarında barındıracak hale getirmek üzere bize düşen ne varsa, AFAD'a ve Merkezi Hükümete düşen ne varsa, belediyelerimize düşen ne varsa yapacağız ve yaramızı en kısa sürede hep birlikte saracağız" dedi.