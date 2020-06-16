Muğla Büyükşehir asfalt çalışmalarına başladı Muğla Büyükşehir asfalt çalışmalarına başladı Muğla'nın Ula ilçesinde Yeşilova, Elmalı ve Portakallık grup yolunda 6 kilometre, birinci kat sathi kaplama ve 6 kilometre yol genişletme çalışmalarına devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi, bu yolun tamamlanmasının ardından Menteşe...

Muğla Büyükşehir asfalt çalışmalarına başladı

MUĞLA - Muğla'nın Ula ilçesinde Yeşilova, Elmalı ve Portakallık grup yolunda 6 kilometre, birinci kat sathi kaplama ve 6 kilometre yol genişletme çalışmalarına devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi, bu yolun tamamlanmasının ardından Menteşe İlçesi Çiftlik-Çırpı yolu ile Yatağan Turgutlar'da yol çalışmalarına başlayacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Ula ilçesinde devam eden yol çalışmaları hakkında konuşan Ula Yeşilova Muhtarı Hüseyin Çıldıramaz ilçelerinde kanalizasyon çalışmalarını tamamladıktan sonra köy yollarını da asfaltlayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'e teşekkür etti. Hüseyin Çıldıramaz ise "Ulamızda kanalizasyon çalışmalarımız bitti. Şimdi de asfalt çalışmalarımız başladı. Çok hızlı bir şekilde vatandaşlarımıza toz yutturmadan asfalt alt yapısı yapıldı. Bir iki gün içerisinde asfalt çalışmamız da tamamlanacak. Bir dediğimizi iki etmeyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Osman Gürün'den Allah razı olsun. Emeği geçen tüm Büyükşehir ekiplerine teşekkür ediyorum" dedi.

Ula Elmalı Muhtarı Ali Arda mahalleleri birleştiren yolların yapılmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi ve düzenli yollarla kendilerine ulaşım imkanı sağlayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'e teşekkür etti.

Kaynak: İHA