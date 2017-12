Muğla Bu Kermesi Geliri Asena'ya Şifa Olacak

Bu kermesi geliri Asena'ya şifa olacak



MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde, geliri, yumuşak doku kanseri hastası 25 yaşındaki Asena Ceren Hoşman'ın Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmadığı ileri sürülen kullanmak zorunda olduğu her kürü yaklaşık 21 bin lira olan ilaçlarını alabilmesi için kermes düzenlendi. Hoşman için ayrıca Valilik'ten alınan izinle bir banka şubesinde geçen ay başlatılan yardım kampanyası da sürüyor.



Köyceğiz'e 3 kilometre mesafedeki kırsal Yangı Mahallesi'nde yaşayan Asena Ceren Hoşman, 3 yıl önce, 100 milyonda 1 görülen yumuşak doku kanserine yakalandı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İstatistik Bölümü mezunu olan Hoşman'ın tedavileri Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde yapılıyor. 21 günde 1 kez kullanması gereken ilacın dozu yaklaşık 21 bin lira. Hoşman'ın SGK'nın bedelini karşılamadığı bu ilacı kullanmaktan başka çaresi yok. İlacı kullanma süresi de şimdilik belli değil. Hoşman için hayati önemi olan ilacın SGK ödeme listesine alınması aileyi büyük bir yükten kurtaracak. Kızlarının tedavi masraflarına yetişmekte güçlük çekmek isteyen ailesine yardımda bulunmak isteyenler için Valilik'ten alınan izinle, geçen Kasım ayında Mutluluğa, yaşama ışık olmak için sloganıyla Türkiye İş Bankası Köyceğiz Şubesi'nde, TR32 0006 4000 0013 6300 3207 34 İBAN numarası veya 3630 0320734 hesap numaralı hesapta yardım kampanyası başlatıldı.



Yeğeninin üniversitenin üçüncü sınıfındayken hastalıgğa yakalandığını belirten Gülhan Hoşman, 3 yıldır da yumuşak doku kanseri ile mücadele ediyoruz. Zorlu bir yolculuk. Bu yolculuğumuzun en son aşamasında artık üçüncü defa nüksettiğinden kitleleri cerrahi olasılığı kalmadı. Çaresizlikle dolaşırken ABD'de yaptırdığımız genetik analiz sonucunda önümüze bu immunuterapi ilacı çıktı. İlacın ücretini SGK karşılamıyor. Kendisinin 3 hafta da bir bu ilacı alması gerekiyor. 21 bin lira yaklaşık değeri var. Kasım başlarında ilaçla ilgili tüm yasal başvurularımı yapıp Muğla Valiliği aracılığıyla bir yardım kampanyası başlattım. Bu kampanya devam ediyor. Yeğenim, tüm zorluklara rağmen direniyor, yaşama her zaman umutla bakıyor. İlaçlarını kullandıkça kendini daha iyi hissediyor. Dileğimiz iyi olmak ve bununla birlikte tedavimize devam edebilmek. Tedavimize devam edebilmek için de herkesin desteğine ihtiyacımız var. Bugünde burada yeğenim için kermes düzenlendik. Şu an kendisi Ankara'da tedavi görüyor. Bundan sonraki amacımız hem yeğenim için hem de benzer durumdaki hastalara 'umut olması için' bu ilacın SGK tarafından karşılanması için çalışacağız dedi



Tedavisine destek için kermes düzenlendiğini öğrenen Asena Ceren Hoşman ise, halasına Yalnız olmadığımı biliyorum. Kermesi düzenleyenlere şimdiden teşekkür ediyorum yazılı mesaj gönderdi.