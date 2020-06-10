MUĞLA Bodrumlulardan Başkan Gürün'ün 'pılı pırtı' açıklamasına tepki -1
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

MUĞLA Bodrumlulardan Başkan Gürün'ün 'pılı pırtı' açıklamasına tepki -1

Bodrumlulardan Başkan Gürün'ün 'pılı pırtı' açıklamasına tepkiMUĞLA'nın Bodrum ilçesine, seyahat kısıtlamasının kalktığı 5 Mayıs'tan bugüne kadar 136 bin araç girişi olduğu öğrenilirken, yazlıkçılar ve esnaf, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün "Pılını pırtını toplayan koşa koşa...

10.06.2020 02:22 | Son Güncelleme: 10.06.2020 02:29

Bodrumlulardan Başkan Gürün'ün 'pılı pırtı' açıklamasına tepki

MUĞLA'nın Bodrum ilçesine, seyahat kısıtlamasının kalktığı 5 Mayıs'tan bugüne kadar 136 bin araç girişi olduğu öğrenilirken, yazlıkçılar ve esnaf, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün "Pılını pırtını toplayan koşa koşa buraya geliyor" açıklamasına tepki gösterdi. Yazlıkçılar evlerine geldiklerini söylerken, işletmeciler, "Buyursunlar gelsinler" dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamasının kaldırıldığı 5 Mayıs'tan bugüne kadar, Muğla'nın Bodrum ilçesine 136 bin araç giriş yaptı. Seyahat kısıtlamasının kaldırılmasıyla birlikte, ilçeye tatilciler akın etti. İlçeye gelen araçlar, polis ve jandarma ekiplerince tek tek kontrol edilirken, ateşleri ölçülen vatandaşların adres bilgileri alındı. Nüfusunun 700 bini bulması beklenen ilçedeki yoğunluğa Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, geçen hafta yaptığı açıklamasında, "Akın akın Muğla'ya geliniyor. Pandeminin eve hapsettiği insanlar durumun düzelmesini bekleyerek, hayallerini Bodrum üzerine kurmuş. O hayal gerçekleşiyor, pılını pırtını toplayan koşa koşa buraya geliyor, rahatlamak için" dedi.

VATANDAŞLARDAN TEPKİ

İlçede yaşayan Mesut Yaylı, "Bu açıklamayı hoş görmüyorum. Bir kere 'Pılını pırtını toplayan geldi' denilmesi hoş bir üslup değil. Koronavirüs sebebiyle bakanlık çok güzel çalışmalar yapıyor, gerekli önlemler alınıyor. Sosyal mesafe, maske, hijyen önlemlerini alan herkes buraya gelmeli. Yazlığı olan insanlar gelecektir, gelmelidir" diye konuştu.

İstanbul'da yaşayan ve Bodrum'daki yazlığına gelen Berna Ant, "Benim burada yazlığım var. Tabii ki geleceğiz. Sadece yazın dahi olsa geleceğiz. Belediye başkanının bu açıklamasını faydalı bulmuyorum ve kesinlikle katılmıyorum. Aynı durumda kendi olsaydı, eminim kendisi de gelirdi" dedi.

'TURİST DEĞİL YAZLIKÇI'

Bodrum'daki nüfus yoğunluğunun bu dönemde arttığını söyleyen Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Serdar Karcılıoğlu, "Son günlerde Bodrum'a giriş yapan çok sayıda kişi olduğunu duyuyoruz. Geçtiğimiz gün Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, nüfus olarak 700 bine yakın bir sayıya eriştiğimizi açıkladı. Bu bilgi doğrudur ancak gelen kişilerin hepsi otellere gelenler değil, yazlıkçılardır. 2 aydan fazla süren sıkıntılı apartman dairelerindeki sürecin ardından tatil beldesi olan marka şehir Bodrum'a yöneldiler. Özellikle normalleşmenin başladığı 1 Haziran'dan itibaren çok ciddi bir akınla karşılaştık. Umut ediyoruz ki bu akın biraz daha otellere doğru yönlenir. En azından zor durumda olan ve büyük sıkıntılar yaşayan otelcilerimiz bundan bir nebze faydalanabilsinler" diye konuştu.

'MİSAFİRLERİMİZİ BODRUM'A BEKLİYORUZ'

Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdoğan Başeğmez de "1 Haziran'dan itibaren alınan tedbirlerle birçok işletmemiz sezona hazır. Biz misafirlerimizi Bodrum'a bekliyoruz. Her yer açık olmasına rağmen şu anda işletmelerde yoğunluk görmüyoruz. İnsanlar duyarlı olduğu sürece hiçbir sorun yok, herkesi Bodrum'a bekliyoruz. Bodrum'da vaka sayısıyla ilgili de bir sıkıntı duymuyoruz ancak kurallara uyulması çok önemli" dedi.

'ESNAFIN UĞRADIĞI TİCARİ KAYIP GERİ DÖNDÜRÜLMELİ'

İşletmeci Fatih Öztarakçı, "Bodrum dünyaca bilinen bir turizm destinasyonu. Şu an normalleşme süreciyle beraber bölgeye vatandaşlar gelmeye başladı. Gelecek olan önlem almış kitlenin, buradaki önlemlerle beraber bölgede tatilini yapması doğrudur. Yoğun yaşadığımız pandemi süreciyle bölgede yerel esnafın uğradığı ticari kaybın geri döndürülmesine ihtiyacımız var. Kalabalığın niteliği de bu noktada oldukça önemli" diye konuştu.

Turizmci Rıza Karakaya da "Şu anda Bodrum'da işletmeler hazırlığını tamamladı. Bodrum zaten butik tesislerin olduğu bir bölge. Yatçılık turizmi de yoğun ve yatlar zaten başlı başına doğal karantinadır. Tüm tedbirlere nizami şekilde uyuluyor. Ben kalabalıklaşmanın Bodrum'a bir zarar getireceğini düşünmüyorum. Aylardır pek çok işletme çalışmıyor" diye konuştu.

'BUYURSUNLAR GELSİNLER'

İşletme yöneticisi Yiğit Girgin ise, "Birçok işletme kendi önlemlerini almış durumda. Yerel ve genel yöneticiler de koronavirüs önlemlerini yapıyor. Çok üzün süredir vatandaşlar kapalı bir alanda yaşıyor. Gelen vatandaşlarımız kendi önlemlerini muhakkak almalıdırlar. Bu koşullarda buyursunlar gelsinler" dedi.

MUĞLA Bodrumlulardan Başkan Gürün'ün 'pılı pırtı' açıklamasına tepki -1

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022'de yürürlüğe girecek Haber
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022'de yürürlüğe girecek
9 yıl boyunca cinsel istismara uğradığı için intihar eden Emre'nin duruşmasında annesi baygınlık geçirdi Haber
9 yıl boyunca cinsel istismara uğradığı için intihar eden Emre'nin duruşmasında annesi baygınlık geçirdi
10 yaşındaki Mustafa'nın ölümündeki gerçek, tomografi çekilince ortaya çıktı Haber
10 yaşındaki Mustafa'nın ölümündeki gerçek, tomografi çekilince ortaya çıktı
Evinin balkonunda gergedan böceği bulan genç, ona gözü gibi bakıyor Haber
Evinin balkonunda gergedan böceği bulan genç, ona gözü gibi bakıyor
TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilleri yumruk yumruğa birbirine girdi Haber
TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilleri yumruk yumruğa birbirine girdi
Floyd protestoları sürerken ABD tarihinde ilk kez bir siyahi, kuvvet komutanı olarak görevlendirildi Haber
Floyd protestoları sürerken ABD tarihinde ilk kez bir siyahi, kuvvet komutanı olarak görevlendirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüse karşı ilaç müjdesi: Favipiravir isimli ilacı kendi sentezimizle üretmeyi başardık
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüse karşı ilaç müjdesi: Favipiravir isimli ilacı kendi sentezimizle üretmeyi...
Fatih Terim, 'Artık para için çalışmak istemiyorum' sözleri nedeniyle Ryan Babel'i sildi
Fatih Terim, "Artık para için çalışmak istemiyorum" sözleri nedeniyle Ryan Babel'i sildi
2011 yılında Mısır'daki Arap Baharı sırasında cinsel istismara uğrayan Amerikalı muhabir yaşadıklarını anlattı
2011 yılında Mısır'daki Arap Baharı sırasında cinsel istismara uğrayan Amerikalı muhabir yaşadıklarını anlattı
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı '3 yanlış bilgi' sebebiyle salgın bitmiyor
Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı "3 yanlış bilgi" sebebiyle salgın bitmiyor
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni normalleşme kararlarını açıkladı! İşte madde madde kaldırılan kısıtlamalar
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni normalleşme kararlarını açıkladı! İşte madde madde kaldırılan...
Barcelona, yeni sözleşme için Lionel Messi'ye 50 milyon euro maaş önerdi
Barcelona, yeni sözleşme için Lionel Messi'ye 50 milyon euro maaş önerdi
2020'de 3 büyük depremle sallanan 7 ile destek geliyor
2020'de 3 büyük depremle sallanan 7 ile destek geliyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 375,5 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 375,5 liradan işlem görüyor
Yurt dışından getirilen cep telefonlarının giriş işlemleri için yetkili gümrük müdürlükleri belli oldu
Yurt dışından getirilen cep telefonlarının giriş işlemleri için yetkili gümrük müdürlükleri belli oldu
İhtisas Ticaret Bölgesi kuran işletici şirketlere 10 yıl boyunca faiz veya kar payı desteği verilecek
İhtisas Ticaret Bölgesi kuran işletici şirketlere 10 yıl boyunca faiz veya kar payı desteği verilecek
Büyük umutlarla aldıkları otomobil, genç çifte mezar oldu
Büyük umutlarla aldıkları otomobil, genç çifte mezar oldu
Tüm dünya koronayla uğraşırken Kim'in derdi başka! Düşman kardeşe savaş açtı
Tüm dünya koronayla uğraşırken Kim'in derdi başka! Düşman kardeşe savaş açtı
Zabıtalar gözlerine inanamadı! 30 metrekarelik evden 15 ton çöp çıktı
Zabıtalar gözlerine inanamadı! 30 metrekarelik evden 15 ton çöp çıktı
Protestocular 125 yıllık köle taciri heykelini nehre atınca İçişleri Bakanı tepki gösterdi
Protestocular 125 yıllık köle taciri heykelini nehre atınca İçişleri Bakanı tepki gösterdi
Luis Suarez'in Lionel Messi ile uyumu dikkat çekiyor! 6 sezonda 675 gole katkı sağladılar
Luis Suarez'in Lionel Messi ile uyumu dikkat çekiyor! 6 sezonda 675 gole katkı sağladılar
Flamengo, Fenerbahçe'nin gündemindeki Jorge Jesus'un sözleşmesini uzattı
Flamengo, Fenerbahçe'nin gündemindeki Jorge Jesus'un sözleşmesini uzattı
Ücretsiz izne çıkarılanlar ile işten çıkarılanlar için verilen nakdi ücret desteği 3 ay daha uzatılacak
Ücretsiz izne çıkarılanlar ile işten çıkarılanlar için verilen nakdi ücret desteği 3 ay daha uzatılacak
Turizm cennetinde korkunç anlar! Aç kalan ayı, oteller bölgesine inip yiyecek aradı
Turizm cennetinde korkunç anlar! Aç kalan ayı, oteller bölgesine inip yiyecek aradı
İki aile arasındaki kız kaçırma kavgasında satırlar ve silahlar konuştu: 3 yaralı
İki aile arasındaki kız kaçırma kavgasında satırlar ve silahlar konuştu: 3 yaralı
Şizofreni hastası, 84 yaşındaki annesini darp ettikten sonra rehin aldı
Şizofreni hastası, 84 yaşındaki annesini darp ettikten sonra rehin aldı
Doç. Dr. Hasan Arı, bazı tansiyon ilaçlarının koronavirüs tedavisini olumsuz etkilediğine dair iddiaları yalanladı
Doç. Dr. Hasan Arı, bazı tansiyon ilaçlarının koronavirüs tedavisini olumsuz etkilediğine dair iddiaları...
Fotoğraf çektirmek için duran gelin ve damat, geri döndüklerinde telefona sarıldı
Fotoğraf çektirmek için duran gelin ve damat, geri döndüklerinde telefona sarıldı
Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile çektirdiği fotoğrafa yorum yapan fenomen Alp Kılınç'ı engelledi
Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile çektirdiği fotoğrafa yorum yapan fenomen Alp Kılınç'ı engelledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Faik Öztrak Leyla Güven Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Beren Saat Simge Sağın Şeyma Subaşı Seren Serengil
Spor Ali Koç İlhan Cavcav Lionel Messi Nihat Özdemir Robert Prosinecki
Daha Fazla Bursa Haziran Beşiktaş Resmi Gazete
Şu an buradasınız: MUĞLA Bodrumlulardan Başkan Gürün'ün 'pılı pırtı' açıklamasına tepki -1 - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.6.2020 02:31:23. #1.14#
title