MUĞLA Bodrum plajları, yabancı turistlere kaldı
Bodrum plajları, yabancı turistlere kaldıMUĞLA'nın ünlü turistik kenti Bodrum'daki plajlar, İstanbul'da yapılacak Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi nedeniyle boş kaldı.
Bodrum plajları, yabancı turistlere kaldı
MUĞLA'nın ünlü turistik kenti Bodrum'daki plajlar, İstanbul'da yapılacak Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi nedeniyle boş kaldı.
İstanbullu turistlerin yaz tatilini geçirmek için tercih ettiği kentlerden Bodrum, bugün sakindi. Kentte tatil yapan İstanbullu seçmen, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için kentten ayrıldı. Bu dönüş yolculuğu, trafikte yoğunluk yarattı. Gümbet Mahallesi başta olmak üzere Bodrum'un birçok bölgesindeki sahil ve plajlar ise yabancılara kaldı. Yabancı turistler, plajların sakinliği fırsat bilip, güneşlenerek denize girdi.
Kaynak: DHA
Binali Yıldırım'ın "Size gülmek çok yakışıyor" diyen Okan Bayülgen'e verdiği yanıt stüdyoyu kahkahaya boğdu
AK Parti'li Ali İhsan Yavuz'dan 23 Haziran açıklaması: 31 Mart'ta yaşananların yaşanmamasını diliyoruz
Son Dakika Haberleri