MUĞLA BODRUM PLAJLARI 'TAM KAPANMADA' TURİSTLERE KALDI
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MUĞLA BODRUM PLAJLARI 'TAM KAPANMADA' TURİSTLERE KALDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bugün aniden yükselen hava sıcaklığını fırsat bilen ve kısıtlamadan muaf olan turistler sahillere akın etti.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bugün aniden yükselen hava sıcaklığını fırsat bilen ve kısıtlamadan muaf olan turistler sahillere akın etti. Sıcaktan bunalıp, kısıtlamayı ihlal ederek denize girenler olduğu da görüldü. Denetimlerde kısıtlamaya uymayanlar hakkında polis cezai işlem yaptı.

Bodrum'da güneşli havayı fırsat bilen turistler sahilleri doldurdu. Hava sıcaklığının 35 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 19 dereceyi bulduğu ilçede bunalan bazı kişilerde 'tam kapanma' kısıtlamasını ihlal edip, Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet, Ortakent ve Bitez plajlarında soluğu aldı. Plajlarda yaz aylarındaki renkli görüntüler oluştu. Onlarca kişi denize girdi, plajda güneşlendi. Polis ekipleri deniz giren ve yüzen bazı vatandaşlara cezai işlem uyguladı. Tam kapanmanın başlamasından bu yana kurullara uymayan toplam 500 kişiye cezai işlem uygulandığı bildirildi.

Öte yandan polis ekipleri, ana arterlerde kısıtlama kapsamında denetimlerini gün boyu sürdürdü.

MUĞLA BODRUM PLAJLARI 'TAM KAPANMADA' TURİSTLERE KALDI
MUĞLA BODRUM PLAJLARI 'TAM KAPANMADA' TURİSTLERE KALDI
MUĞLA BODRUM PLAJLARI 'TAM KAPANMADA' TURİSTLERE KALDI
MUĞLA BODRUM PLAJLARI 'TAM KAPANMADA' TURİSTLERE KALDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Bodrum plajları 'tam kapanmada' turistlere kaldı
Bodrum plajları 'tam kapanmada' turistlere kaldı
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Kısıtlamayı ihlal eden sürücü kendini ve arkadaşını araca kilitledi
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