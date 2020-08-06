MUĞLA BODRUM Otomobil reklam direğine çarptı 2 ölü, 3 yaralı Otomobil reklam direğine çarptı: 2 ölü, 3 yaralıMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, kontrolden çıkıp yol kenarındaki reklam direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi yaralandı.

Otomobil reklam direğine çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, kontrolden çıkıp yol kenarındaki reklam direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saat 02.00 sıralarında, Konacık Mahallesi, Bitez Akıllı Kavşağı'nda meydana geldi. Bodrum'dan Ortakent Mahallesi yönüne giden Berkant Gürleyen'in (25), kulandığı 67 AB 700 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil Muğla Büyükşehir Belediyesi ek hizmet binası önündeki reklam direğine çarpıp, alev aldı. Otomobildeki Berat Aydın (26) yaşamını yitirirken, sıkışan sürücüsü Berkant Gürleyen ile yanındaki Alper Bahadır, Metin Kukul, Sefa Çakal ağır yaralandı. Çevredekiler, yangın tüpleriyle alev alan aracı söndürürken, bir yandan otomobildeki 4 kişiyi dışarı çıkardı. Otomobilin sıkışan sürücüsü Berkant Gürleyen ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar, Bodrum'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Berkant Gürleyen doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kendisine dün Denizli'deki bir galeriden ikinci el otomobil aldığı öğrenilen Gürleyen'in kaza yaptığı otomobilin ise bir arkadaşına ait olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA