Muğla Bodrum, Ocak Ayı Ortalamasının İki Katı Yağışla Rekor Kırdı

Bodrum, ocak ayı ortalamasının iki katı yağışla rekor kırdı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde ocak ayının tamamında sağanak yağmur etkili oldu. Uzun yıllar ocak ayı ortalamasına göre metrekareye 149 kilogram yağmur yağan ilçede, bu yıl aynı ay içinde metrekareye 336 kilogram yağış düştü. Rekor yağış alan ilçedeki tarım arazileri de gölete döndü, vatandaşlar zarar gördü. Tarım arazilerine zarar veren yağmur sularının oluşturduğu bu göletler, filamingo gibi göçmen kuşların ise akınına uğradı. Bölgenin havadan çekilen görüntüleri ise durumu gözler önüne serdi.

Bodrum geçen aralık ayından bu yana adeta sağanak yağmurlara teslim oldu. İlçe merkezi ile birlikte çok sayıda mahallesinde dereler taştı, sel oldu, araçlar sürüklendi, ev ve işyerlerini su bastı. Geçen 26 Ocak günü ise Bodrum'u etkisi altına alan gök gürültülü sağanak yağış, Mumcular Mahallesi'nde sele dönüştü. Gece saatlerinde bir arkadaşlarnının nişan merasiminden dönen Çağlar Bencik ile nişanlısı Billur Atik, otomobillerinin Akarca mevkiinde taşan derenin sularına kapılıp sürüklenmesiyle hayatlarını kaybetti.

RAKAMLAR YAĞIŞI ORTAYA KOYDU

Ocak ayının neredeyse tamamında yağmlur yağan ilçede Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün verileri de, rekor yağış alındığını ortaya koydu. Bodrum'a geçmişte, uzun yıllar ortalamasına göre ocak ayında metrekareye ortalama 149 kilogram yağış düştü. Ancak bu yıl aynı dönemde ise metrekareye 336 kilogram yağmur yağdı. Bu yıl rekor yağış alan ilçedeki tarım arazileri de gölete döndü. Yağışın en etkili olduğu alanlarda yaşayan vatandaşların hayatı bu durumdan olumsuz etkilendi. Su basan ev ve işyerlerinin yanı sıra sular altında kalan tarım arazileri de büyük zarar gördü. Tarım arazilerine zarar veren yağmur sularının oluşturduğu bu göletler, filamingo gibi göçmen kuşların ise akınına uğradı. Bölgenin havadan çekilen görüntüleri de bu durumu gözler önüne serdi.

Kaynak: DHA