MUĞLA Bodrum'daki tekne yandı

10.08.2019 18:31

Bodrum'daki tekne yandı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında ABD bayraklı 'Haktan' isimli teknede yangın çıktı. Tekneden denize atladıkları belirlenen 6 kişi bitkin bir haldeyken Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı. Yanan tekneyi kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Turgutreis Mahallesi, Çatal Ada açıklarında ABD bayraklı 'Haktan' isimli teknede, bugün saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Yanan tekneden yükselen siyah dumanlar karadan da fark edildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Yanan tekneden denize atladıkları belirlenen 6 kişi, bitkin bir haydeyken Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı. Yanan teknedeki alevleri söndürülmesi için ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA