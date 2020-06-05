MUĞLA Bodrum'daki 1 ölümlü deniz kazası kamerada
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

MUĞLA Bodrum'daki 1 ölümlü deniz kazası kamerada

Bodrum'daki 1 ölümlü deniz kazası kameradaMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bindikleri lastik botun devrilmesi sonucu suya düşen iki arkadaştan Emir Balkaya (20) yaşamını yitirdiği kaza anı, bir işyerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

05.06.2020 14:53 | Son Güncelleme: 05.06.2020 14:57

Bodrum'daki 1 ölümlü deniz kazası kamerada

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bindikleri lastik botun devrilmesi sonucu suya düşen iki arkadaştan Emir Balkaya (20) yaşamını yitirdiği kaza anı, bir işyerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Yalıkavak Mahallesi açıklarında demirli 'Summer Tale' isimli yatın tente işlerini yapan Emir Balkaya (20) ile Ali Murat Şişman (20), kumanya almak için dün sabah lastik botla karaya çıktı. Saat 10.00'da yata dönmek için iki arkadaş, bota bindi. Bir anda kontrolden çıkarak bottan Balkaya ve Şişman, denize düştü. Sürüklenen bot, Balkaya'nın üzerinden geçti. Emir Balkaya yaşamını yitirirken, yaralanan Ali Murat Şişman ise, yüzerek karaya ulaşarak sudan çıktı. Bitkin haldeki Şişman'ı gören çevredekiler durumu, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Ali Murat Şişman olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ilçedeki özel hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Sahil Güvenlik ekiplerince yapılan çalışmayla Emir Balkaya'nın cesedi, sudan çıkartılıp, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Balkaya'nın cenazesi, otopsi işleminin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan yaşanan kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, lastik botun, kendi etrafında birkaç kez döndükten sonra hızla limana ilerlemesi ve betona çarptıktan sonra devrilmesi yer aldı.

MUĞLA Bodrum'daki 1 ölümlü deniz kazası kamerada

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Erdoğan, sokağa çıkma yasağının neden alındığını ve hangi sebeple iptal edildiğini 2 maddeyle açıkladı Haber
Erdoğan, sokağa çıkma yasağının neden alındığını ve hangi sebeple iptal edildiğini 2 maddeyle açıkladı
İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma yasağını iptal etmesine 'Kim Milyoner Olmak İster?' repliğiyle tepki verdi Haber
İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma yasağını iptal etmesine "Kim Milyoner Olmak İster?" repliğiyle...
2 çocuk annesi, komşusuna ilgi duyan platonik aşık dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı Haber
2 çocuk annesi, komşusuna ilgi duyan platonik aşık dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı Haber
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı
Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının uzamasıyla ilgili kapsamlı bir paket geliyor Haber
Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının uzamasıyla ilgili kapsamlı bir paket geliyor
Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı Haber
Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı
İntihar ettiği söylenen 17 yaşındaki genç kızın ölümünün altından 'gayrimeşru çocuk' çıktı
İntihar ettiği söylenen 17 yaşındaki genç kızın ölümünün altından "gayrimeşru çocuk" çıktı
Eda Taşpınar, cüretkar bikinisiyle poz verdi
Eda Taşpınar, cüretkar bikinisiyle poz verdi
Erdoğan, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli
Erdoğan, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli
Kızını, internette uygunsuz görüntüleri var diye öldürdü! Videodaki kişi başka biri çıktı
Kızını, internette uygunsuz görüntüleri var diye öldürdü! Videodaki kişi başka biri çıktı
Economist dergisi, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini övdü
Economist dergisi, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini övdü
Yılın ilk çeyreğinde en çok satan Android telefon Samsung Galaxy A51 oldu
Yılın ilk çeyreğinde en çok satan Android telefon Samsung Galaxy A51 oldu
İstanbul'daki en yaşlı ağaç 1377 yaşında
İstanbul'daki en yaşlı ağaç 1377 yaşında
10 bin kişinin izlediği Macaristan Kupası finalinde sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı
10 bin kişinin izlediği Macaristan Kupası finalinde sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı
İzmir'de denize döktüğümüz Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah 'savaş' tehdidi
İzmir'de denize döktüğümüz Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah "savaş" tehdidi
Motosiklet sürücüsü 'Allah, kaza bela vermesin' diye paylaştığı motosikletiyle aldıktan 3 gün sonra kaza yaptı
Motosiklet sürücüsü "Allah, kaza bela vermesin" diye paylaştığı motosikletiyle aldıktan 3 gün sonra kaza yaptı
Benfica otobüsüne taşlı saldırı düzenlendi, Weigl ve Zivkovic hastaneye kaldırıldı
Benfica otobüsüne taşlı saldırı düzenlendi, Weigl ve Zivkovic hastaneye kaldırıldı
Liverpool'un istediği Timo Werner Chelsea ile anlaştı
Liverpool'un istediği Timo Werner Chelsea ile anlaştı
İstanbul'daki dolunay manzarası göz kamaştırdı! Kartpostallık görüntüler oluştu
İstanbul'daki dolunay manzarası göz kamaştırdı! Kartpostallık görüntüler oluştu
Arjantin ekibi Gimnasia, Diego Armando Maradona'nın sözleşmesini yeniledi
Arjantin ekibi Gimnasia, Diego Armando Maradona'nın sözleşmesini yeniledi
UEFA, G.Saray'ın eski yıldızını unutmadı! Attığı müthiş golü paylaştı
UEFA, G.Saray'ın eski yıldızını unutmadı! Attığı müthiş golü paylaştı
Leicester, Çağlar Söyüncü ile yapılan görüşmeleri koronavirüs nedeniyle durdurdu
Leicester, Çağlar Söyüncü ile yapılan görüşmeleri koronavirüs nedeniyle durdurdu
Ukrayna ekibi Dinamo Kiev, Fenerbahçe'nin gündemindeki Erol Bulut'u istiyor
Ukrayna ekibi Dinamo Kiev, Fenerbahçe'nin gündemindeki Erol Bulut'u istiyor
Efsane golcü Raul, Schalke 04'e teknik direktör oluyor
Efsane golcü Raul, Schalke 04'e teknik direktör oluyor
Suudi Arabistanlı bir baba, bebeğine kum yedirdi
Suudi Arabistanlı bir baba, bebeğine kum yedirdi
Erkek arkadaşından hamile kalan vicdansız anne doğurduğu bebeğini 3'üncü kattan aşağı attı
Erkek arkadaşından hamile kalan vicdansız anne doğurduğu bebeğini 3'üncü kattan aşağı attı
Vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaşan Ebru Şallı, herkesi duygulandırdı
Vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaşan Ebru Şallı, herkesi duygulandırdı
Oyuncu Kaan Yıldırım'dan Hadise'ye çağrı: Baba olmak istiyorum
Oyuncu Kaan Yıldırım'dan Hadise'ye çağrı: Baba olmak istiyorum
Bursa'da polis memurunun şehit edildiği olayda 3 kişi tutuklandı
Bursa'da polis memurunun şehit edildiği olayda 3 kişi tutuklandı
Köylüler 15 yıl önce aldıkları kararın Erdoğan tarafından bilinmesini istiyor
Köylüler 15 yıl önce aldıkları kararın Erdoğan tarafından bilinmesini istiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Murat Kurum Berat Albayrak Alparslan Türkeş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tilbe Saran Haldun Dormen Şahan Gökbakar Rafet El Roman
Spor İlhan Cavcav Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Esenyurt Fenerbahçe Türk Lirası Enis Berberoğlu
Şu an buradasınız: MUĞLA Bodrum'daki 1 ölümlü deniz kazası kamerada - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.6.2020 14:58:05. #1.14#
title