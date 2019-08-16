MUĞLA Bodrum'da yangın çıkan bölge drone ile görüntülendi

16.08.2019 12:53

Bodrum'da yangın çıkan bölge drone ile görüntülendi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçen 7 Ağustos'ta çıkan orman yangını sonrası zarar gören alanlar, drone ile havadan görüntülendi.

Mumcular Mahallesi'nin Karası Mevkii'nde 7 Ağustos'ta Çarşamba günü öğlende çıkan yangın, aynı gün akşam saatlerinde kontrol altına alınıp söndürüldü. Mumcular Mahallesi'nin büyük tehlike atlattığı yangında, zeytinlik alanlar ve meyve bahçelerinin yanı sıra 40 hektarlık orman alanı zarar gördü. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yanan alanları havadan drone ile görüntüledi. Mahalleyi çevreleyen ormanları küle çeviren yangının izleri, hava görüntüleri ile daha net ortaya çıktı. Bölgenin siyaha büründüğü görüldü.

Kaynak: DHA