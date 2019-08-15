MUĞLA Bodrum'da yağmur ıslattı, dolunay ise seyir zevki yarattı

15.08.2019 12:16

Bodrum'da yağmur ıslattı, dolunay ise seyir zevki yarattı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde dün gece bir anda başlayan yağmur, şaşkınlık yarattı. Gökyüzünde dolunayın eşsiz manzarası ise seyir zevki yaşattı.

Bodrum'da kısa süreli etkili olan gök gürültülü yağmur, yaz mevsiminde şaşkınlıkla karşılandı. Saat 22.00 sıralarında başlayan yağmur, ilçenin bazı bölgelerinde kısa süreli sağanak şeklinde etkili oldu. Bodrum semalarında 30'un üzerinde şimşek ve yıldırım görüldü. O anlar, kış mevsimini hatırlatan manzaralar oluşturdu. Kentteki hava sıcaklığı ise hissedilir derecede düştü. Öte yandan gökyüzündeki dolunay, eşsiz bir görüntü oluşturdu. Vatandaşlar seyir zevki yaratan dolunayın fotoğraf ve görüntülerini çekti.

Kaynak: DHA