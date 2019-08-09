MUĞLA Bodrum'da tatilcilerin kavgasında taş, sopa ve şişeler havada uçuştu

09.08.2019 19:23

Bodrum'da tatilcilerin kavgasında taş, sopa ve şişeler havada uçuştu

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde tatilci iki grup arasında çıkan taş, sopa ve şişelerin havada uçuştuğu kavga, çevredekiler tarafından cep telefonları ile görüntülendi. Görüntülerde kadınların birbirleri ile saç saça, baş başa, tekme tokat kavga ettikleri görüldü. Polis, kavgaya karışan 5 kişiyi gözaltına aldı.

Gümbet Mahallesi, İnönü Caddesi'nde çoğunluğu kadınlardan oluşan tatilci iki grup arasında, dün (perşembe) öğle saatlerinde kavga çıktı. Görgü tanıklarının iddiasına göre, 'yan bakma' nedeniyle çıktığı ileri sürülen tartışma, tarafların birbirlerine hakeretlerde bulunup, küfür etmeleri nedeniyle kısa sürede kavgaya dönüştü. Saç saça, baş başa birbirlerine girip, tekme ve tokatların yer aldığı kavgada, taş, sopa ve şişeler de havada uçuştu. Atılan taş, sopa ve şişeler nedeniyle bir marketin camı kırıldı. Çevredekiler yoğun çaba göstermelerine rağmen tarafları ayırmayı başaramadı. Kavganın taraflarından birinin diğer tarafın kaldığı otele girmeye çalışması üzerine olay daha da alevlendi. Öfkeli kalabalık içeri girmelerine otel görevlileri ve çevredekilerin engel olması üzerine ellerindeki cam şişeleri rastgele fırlatmaya başladı. Kavgaya karışan kadınlar bu sırada gelen polislere de karşı koydu. Bunun üzerine kadınlardan 5 kişi gözaltına aldı.

Kaynak: DHA