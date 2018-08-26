Muğla Bodrum'da Tatil Devam Ediyor

Muğla'nın turizm cenneti ilçesi Bodrum'da 9 günlük bayram tatili bitse de yaz tatiline devam edenler nedeniyle sahillerde yer bulmak mümkün olmadı. Tatilcilerin büyük bölümünün trafik çilesi çekmemek için dönüşlerini son güne bırakmamaları nedeniyle yoğunluk yaşanmadı.

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle Ege'deki tatil cennetlerini dolduran tatilcilerin de dönüş yolculuğu başladı. Bayram tatili için gelenler ilçeden ayrılırken plajlar tatillerine devam edenlere kaldı. Tatilden erken dönenler nedeniyle bu bayram trafik çilesi yaşanmadı. İlçe çıkışında bulunun Yokuşbaşı Mahallesi'ndeki trafik ışıklarında zaman zaman kısa süreli kuyruklar oluştu. Bayram tatili sona erse de yaz tatili planlamasını ağustos ayına göre yapanlar tatillerine devam etti. Kumbahçe, Gümbet ve Bitez sahillerinde yerli ve yabancı tatilciler denize girdi, güneşin tadını çıkardı. Bazı tatilciler, plajlarda yer bulmakta zorlandı. Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Halil Özyurt, okullar açılana kadar iç pazarda yoğunluğun devam edeceğini belirterek, İç pazarımız okullar açılıncaya kadar devam edecek. Tesislerimiz, eylül ayının 15'ine hatta 17'sine kadar dolu. Bunu iç pazar olarak söylüyorum. Dış pazarda bu yıl daha iyi olacağız dedi.