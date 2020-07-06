MUĞLA Bodrum'da Serdar Ortaç rüzgarı
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MUĞLA Bodrum'da Serdar Ortaç rüzgarı

Bodrum'da Serdar Ortaç rüzgarıŞARKICI Serdar Ortaç, Muğla'nın turizm cenneti Bodrum'da sahne çıktı.

MUĞLA Bodrum'da Serdar Ortaç rüzgarı
06.07.2020 12:29 | Son Güncelleme: 06.07.2020 12:33

Bodrum'da Serdar Ortaç rüzgarı

ŞARKICI Serdar Ortaç, Muğla'nın turizm cenneti Bodrum'da sahne çıktı. Salgın süreci sonrası ilk kez hayranlarıyla buluşan Ortaç, Alkış almayı özlemişiz dedi.

Pop müziğin güçlü seslerinden Serdar Ortaç, önceki gün Bodrum Gündoğan'daki bir plaj partisinde sahneye çıktı. 'Karabiberim' isimli şarkısı ile konserine başlayan Ortaç, Bugüne kadar yaptığım bütün parçalardan size 25 yılın özetini sunacağım diyerek, albümlerindeki sevilen birçok parçasını seslendirdi. Bir dansçının da eşlik ettiği Ortaç, 1,5 saat sahnede kaldı. Ortaç, kendini izlemeye gelen hayranlarına, Evde otur otur herkes gibi biz de çok sıkıldık. Özellikle mesleğiniz şarkı söylemek ise insan daha çok sıkılıyor. Çünkü biz alışmışız sürekli sizlerle birlikte şarkılar söylemeye. Sizlerden alkış almayı çok özlemişiz dedi.

Konserini 'Mesafe' isimli şarkısıyla tamamlayan Ortaç, enerjisi ile de dikkat çekti.

Kaynak: DHA

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