MUĞLA Bodrum'da sahile 'beyaz kum' şikayetine inceleme
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MUĞLA Bodrum'da sahile 'beyaz kum' şikayetine inceleme

Bodrum'da sahile 'beyaz kum' şikayetine inceleme (2)ÇEVRECİLERDEN TEPKİ BÜYÜYOR: BODRUM'UN MALDİVLER'E ÖZENMESİNE GEREK YOKTurizmin önemli merkezlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir beach club ile 5 yıldızlı otelin sahile 'beyaz kum' diye kuvars tozu sermesinin ardından, bir başka otelin...

08.06.2020 20:52 | Son Güncelleme: 08.06.2020 20:58

Bodrum'da sahile 'beyaz kum' şikayetine inceleme (2)

ÇEVRECİLERDEN TEPKİ BÜYÜYOR: BODRUM'UN MALDİVLER'E ÖZENMESİNE GEREK YOK

Turizmin önemli merkezlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir beach club ile 5 yıldızlı otelin sahile 'beyaz kum' diye kuvars tozu sermesinin ardından, bir başka otelin de benzer bir girişimi durduruldu. Gündoğan Mahallesi Küçükbük Sahili'nde beach club'da sahile beyaz kum döküldüğü görüldü. Son dönemde benzer ihbarların ciddi oranda arttığını söyleyen Bodrum Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz, ?Yaz sezonunun açılmasıyla beraber plaj düzenlemesi adı altında kıyıya yapılan müdahaleler çoğaldı, 'beyaz kum modası' çıktı. Bodrum'un Maldivlere özenmesine gerek yok. Bodrum'u seviyorlarsa Bodrum'u doğal haliyle kabullensinler" dedi.

Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi'nde bir beach club ile Gündoğan Mahallesi'nde denize sıfır 5 yıldızlı bir otel, sahile kuvars tozu serdi. İhbar üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Bodrum Belediyesi Çevre Kontrol Koruma Müdürlüğü ekipleri baskın düzenledi. Sahile, Maldivler'in sahillerinde bulunan beyaz kum görüntüsü vermek isteyen iki işletme hakkında işlem yapıldı. Yapılan işlemlerin ardından işletmeler sahile serdikleri kuvars tozunu kaldırdı. Öte yandan Gökçebel Sahili'nde farklı bir otelde benzer bir girişimin durdurulduğu öğrenildi. Bodrum Belediyesi, otelin sahiline beyaz kum (klasit kum) sermesine izin vermedi. Bugün de Gündoğan Mahallesi Küçükbük Sahili'nde bulunan bir beach club'ın benzer sebeple çevreciler tarafından şikayet edildiği öğrenildi. Son dönemde benzer ihbarların ciddi oranda arttığını söyleyen Bodrum Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz, 'Yaz sezonunun açılmasıyla beraber plaj düzenlemesi adı altında kıyıya yapılan müdahaleler çoğaldı. Beton blok yerleştirme, deniz çayırlarını kazıma, bunların üzerine kum dökme şeklinde farklı uygulamalar yapılıyor. Son zamanlarda 'beyaz kum modası' çıktı. Bodrum'un Maldivlere özenmesine gerek yok. Bodrum'un Maldivler gibi bir sürü yeri var ama doğal yapısı o şekildedir. Suni olarak bunu yaratmaya çalışıyorlarö dedi.

'BODRUM KARARLI, MÜCADELE EDECEK'

Denize serilen yapay tozların insan sağlığına zararlı olduğu söyleyen Yılmaz, 'Belediyemiz bu konuda analiz çalışmalarını yaptırıyor. Yakın zamanda halk sağlığına zararını açıklayacaktır. Bu zararların yanı sıra denize hiçbir şekilde müdahale edilemez. Deniz çayırları, bizim denizimizi temiz kılan ve bütün yaşamı, habitatı sağlayan endemik bir türdür. Bütün bunlar hiçe sayılıyor ancak Bodrum bu konuda kararlı ve sonuna kadar mücadele edecek. Bodrumlular bu konuda çok bilinçli. Gelen ihbarların hepsi vatandaş ihbarları. Bu uygulamalar bir avuç duyarsız, Bodrum'u kar edilecek bölge olarak gören vatandaşların yaptığı işlerdir" diye konuştu.

'NORMALLEŞMEYLE BİRLİKTE PLAJLARI YENİDEN AÇMA TELAŞIYLA YAPIYORLAR'

Çevrecilerin bu konuda çok dertli olduğunu söyleyen Yılmaz, 'Halk bu konuda çok tepkili. Pandemi sürecinde normalleşmeyle birlikte plajları aniden açma telaşıyla bu tarz olaylar çoğaldı. Önceki yıllarda çok nadiren bu tarz olaylarla karşılaşıyorduk ancak bu yıl yaygınlaştı. Yanlış ve hukuksuz olan bu uygulamanın önüne geçilecektir. Denizde çalışması gereken iş makineleri Liman Başkanlığı'ndan izin almalıdır. Belediyenin onayı olmadan böyle bir izin verilmemelidir. Eğer Bodrum'u seviyorlarsa Bodrum'u doğal haliyle kabullensinler. Bodrum bozulmadan bu günlere kadar gelebilmiş. Bu denizi torunlarımıza aktarmak istiyoruz. Sonrasında 'ah, vah' etmek istemiyoruz. Bu konuda sonuna kadar mücadele edeceğizö şeklinde konuştu.

MUĞLA Bodrum'da sahile 'beyaz kum' şikayetine inceleme

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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