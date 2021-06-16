MUĞLA BODRUM'DA POLİS SİLAH KAÇAKÇILARIYLA ÇATIŞTI: 1 ŞEHİT, 1 POLİS YARALI

Bodrum ilçesinde silah kaçakçıları ile çıkan çatışmada polis memurlarından Ercan Yangöz'ün (26) şehit olduğu, Abdülkadir Doğan'ın (30) ise yaralandığı operasyona ilişkin Muğla Valiligi tarafından yazılı açıklama yapıldı.

Bodrum ilçesinde silah kaçakçıları ile çıkan çatışmada polis memurlarından Ercan Yangöz'ün (26) şehit olduğu, Abdülkadir Doğan'ın (30) ise yaralandığı operasyona ilişkin Muğla Valiligi tarafından yazılı açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Bugün saat 17.30 sularında ilimiz Bodrum ilçesi Ortakent Mahallesi'nde il dışından gelmiş olan ve silah kaçakçılığı yaptıkları şüphesiyle Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Amirliği ekiplerince takip edilen şüphelilerin araçlarının durdurulduğu sırada ekibimize düzenlenen silahlı saldırı sonucu 2 polis memurumuz yaralanmıştır. 112 Acil sağlık ekiplerimizce hastaneye sevk edilen Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Amirliği'nde görevli polis memuru Ercan Yangöz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederek şehit olmuş, olayda yaralanan diğer polis memurumuzun tedavisi devam etmektedir. Olay yerine sevk edilen ekiplerimizce görevli polis memurlarına silahlı saldırıda bulunan 4 şüpheli silahlarıyla birlikte yakalanmıştır. Şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve yüce milletimize başsağlığı, yaralı polisimize de acil şifalar diliyoruz."

KAÇMAYA ÇALIŞAN 1 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Öte yandan, operasyon sırasında çatışmanın ardından 1 şüpheli kaçmaya çalışırken polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı