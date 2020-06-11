MUĞLA Bodrum'da 'pazardaki fiyatlar pahalı' diyene üreticiden eleştiri
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MUĞLA Bodrum'da 'pazardaki fiyatlar pahalı' diyene üreticiden eleştiri

Bodrum'da 'pazardaki fiyatlar pahalı' diyene üreticiden eleştiriMUĞLA'nın turistik ilçesi Bodrum'da, halk pazarına gelenler, fiyatları yüksek bulup eleştirdi.

MUĞLA Bodrum'da 'pazardaki fiyatlar pahalı' diyene üreticiden eleştiri
11.06.2020 14:57 | Son Güncelleme: 11.06.2020 15:05

Bodrum'da 'pazardaki fiyatlar pahalı' diyene üreticiden eleştiri

MUĞLA'nın turistik ilçesi Bodrum'da, halk pazarına gelenler, fiyatları yüksek bulup eleştirdi. Üreticiler ise fiyatlara tepki gösterenlere, "Gelip çamurun içerisine çalışacaklar. O zaman neden pahalı olduğu görecekler' karşılığını verdi.

Bitez Mahallesi'ndeki halk pazarına gelenler, Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince ateş ölçümleri yapıldıktan sonra maskeli şekilde alınıyor. Sosyal mesafeye dikkat edilirken, pazardaki çoğu sebze ve meyvelerin poşetlenmemiş olarak açıkta satıldığı da görüldü. Alışveriş için tezgahları gezen vatandaşlar, fiyatları pahalı buldu. Vatandaşlardan Meryem Küçükduman, "Bana göre her şey çok pahalı. Yaz mevsimin gelmesiyle fiyatlar arttı. Her yerden kilosunu 10 liraya aldığımız yeşilliğin, buradaki fiyatı 15 lira. Neden böyle olduğunu anlamıyorum" dedi.

Pazarcı esnafı Muammer Şen ise, "Fiyatlara pahalı diyenler önce kendileri gelip çamurun içerisine çalışacaklar. O zaman neden pahalı olduğu görecekler. Marul ve maydanozun demeti 2 lira. Burada pahalı diye bir şey yok. Üretimin bir maliyeti var. Gübresi, ilacı, elemanı derken bunların hepsi bir maliyet tutuyor. Kimse bedavaya çalışmıyor. Burada satılan her şey taptaze olarak insanların ayağına geliyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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