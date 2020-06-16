MUĞLA Bodrum'da minibüs ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1'ağır 8 yaralı
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MUĞLA Bodrum'da minibüs ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1'ağır 8 yaralı

Bodrum'da minibüs ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1'ağır 8 yaralıMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, peyzaj işçilerinin taşındığı minibüs ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştı.

16.06.2020 21:02 | Son Güncelleme: 16.06.2020 21:06

Bodrum'da minibüs ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1'ağır 8 yaralı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, peyzaj işçilerinin taşındığı minibüs ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında yeni otogar inşaatının önünde meydana geldi. Torba Kavşağı'ndan Göltürkbükü yönüne giden Mustafa Öztaş yönetimindeki kamyonet, iddiaya göre önündeki aracın ani fren yapması sonucu şerit değiştirdi. Kamyonet, bu sırada karşı yönden gelen peyzaj işçilerini taşıyan İslam Önder'in kullandığı minibüsle çarpıştı. Kazada, kamyonette yolcu olan Uğur Küçükköse ile minibüsteki 7 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 8 kişi, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Uğur Küçükköse'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

MUĞLA Bodrum'da minibüs ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1'ağır 8 yaralı

Kaynak: DHA

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