Muğla-bodrum'da marangozhanede yangın

Muğla-bodrum'da marangozhanede yangın

Bodrum'da marangozhanede yangınMUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki bir marangozhane, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

04.09.2019 19:39
Muğla-bodrum'da marangozhanede yangın

Bodrum'da marangozhanede yangın

MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki bir marangozhane, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Yakaköy Mahallesi'nde mobilya üretimi yapılan marangozhanede, bugün saat 15.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, tüm işletmeyi sardı. Yangını gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İşletmeye gelen itfaiye ekipleri, yangını çevredeki ev ve işyerlerine sıçramadan söndürdü. Marangozhane, yangında kullanılamaz hale geldi. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Muğla-bodrum'da marangozhanede yangın
Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et