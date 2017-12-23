Muğla Bodrum'da Mandalina Bereketi

Bodrum'da mandalina bereketi



Muğla'nın Bodrum ilçesinde kortej yürüyüşünün ardından açılan Bodrum Mandalina Şenliği stantlarında mandalinadan yapılan ürünler tanıtıldı.



Bodrum Ziraaat Odası tarafından Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi'nin destekleri ile düzenlenen ve çeşitli etkinliklerle 22 Aralık'ta başlayan Bodrum Mandalina Şenliği'nde kortej yürüyüşü yapıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin bandosunun çaldığı marşlar eşliğinde Neyzen Tevfik Caddesi'nden Belediye Meydanı'na doğru gerçekleşen yürüyüşte renkli görüntüler oluştu. Geçmiş yıllardaki beldelerden, develerle limana mandalina kasalarının taşınması, temsili olarak canlandırıldı. Develerle temsilen getirilen kasalar, limandaki tekneye yerleştirilerek, gönderildi. Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği şenlikte Bodrum mandalinasının korunması ve gelecek nesillere aktarılmasına dikkat çekmek amacıyla, mandalinadan yapılmış çeşitli ürünler de açılan stantlarda satışa sunuldu. Bodrum Belediye Meydanı'nda açılan stantlarda, mandalinadan yapılmış reçeller, tatlılar, peynirler ve çeşitli lezzetler de tanıtıldı. Karya Çiçekleri Bodrum yöresi folklor oyunlarını sahneledi. Halk oyunlarının ardından, yerel sanatçıların söylediği şarkılara da şenliği izleyenler danslarıyla eşlik etti. Bodrum Belediyesi Meclis Üyesi Funda Akçalı, gelecek kuşaklara aktarılması ve yerel üreticilerimizi desteklemek için şenliğin düzenlendiğine dikkat çekerek, şenliğin 24 Aralık'ta da gün boyunca gerçekleşecek çeşitli etkinliklerle devam edeceğini söyledi.