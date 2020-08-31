MUĞLA Bodrum'da kurallara aykırı faaliyet veren 9 işletme kapatıldı
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MUĞLA Bodrum'da kurallara aykırı faaliyet veren 9 işletme kapatıldı

Bodrum'da kurallara aykırı faaliyet veren 9 işletme kapatıldıMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yapılan denetimlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı belirlenen restoran, bar ve beach gibi hizmet veren 4 işletmenin faaliyetleri süresiz, 2 işletmenin 15 gün, 3 işletmenin ise 4...

31.08.2020 18:20 | Son Güncelleme: 31.08.2020 18:27

Bodrum'da kurallara aykırı faaliyet veren 9 işletme kapatıldı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yapılan denetimlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı belirlenen restoran, bar ve beach gibi hizmet veren 4 işletmenin faaliyetleri süresiz, 2 işletmenin 15 gün, 3 işletmenin ise 4 gün faaliyetine ara verildi.

Bodrum İlçe Hıfzıssıhha Meclis kararına göre Gümbet ve Çarşı Mahallesi'nde restoran-kafe ruhsatı ile çalışan hijyen, temizlik, maske, sosyal mesafe gibi Kovid-19 tedbirlerine uymadığı ve ruhsata aykırı gece kulübü, bar veya beach club gibi faaliyette bulunduğu tespit edildi. Bodrum Kaymakamlığı koordinesindeki emniyet müdürlüğü ile Bodrum Belediyesi ekipleri, harekete geçti. Kurallara uymadıkları belirlenen adreslerde uyarıları dikkate almadan ruhsata aykırı faaliyetlerine devam eden 4 işletmenin faaliyetleri süresiz, 2 işletmenin 15 gün, 3 işletmenin ise 4 gün faaliyetine ara verildi.İlçede daha önce koronavirüs tedbirlerine uymadığı belirlenen restoran, kafeterya adı altında yasakları ihlal eden bar ve diskotek gibi işletilen 18 işletme süresiz mühürlenmişti. Alınan son kararla birlikte böylece Bodrum'da toplam 22 işletmenin faaliyeti süresiz olarak durduruldu.

MUĞLA Bodrum'da kurallara aykırı faaliyet veren 9 işletme kapatıldı

Kaynak: DHA

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