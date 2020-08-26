MUĞLA Bodrum'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 4 işletme kapatıldı
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MUĞLA Bodrum'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 4 işletme kapatıldı

Bodrum'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 4 işletme kapatıldıMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirlerine uymadığı belirlenen restoran, bar ve diskotek gibi işletilen 4 işletmenin faaliyetleri süresiz olarak durduruldu.

26.08.2020 21:45 | Son Güncelleme: 26.08.2020 21:52

Bodrum'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 4 işletme kapatıldı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirlerine uymadığı belirlenen restoran, bar ve diskotek gibi işletilen 4 işletmenin faaliyetleri süresiz olarak durduruldu.

Bodrum İlçe Hıfzıssıhha Meclis kararına göre Gümbet Mahallesi'nde restoran-kafe ruhsatı ile çalışan iki işletmenin hijyen, temizlik, maske,sosyal mesafe gibi Kovid-19 tedbirlerine uymadığı ve ruhsata aykırı gece kulübü faaliyetinde bulunduğu tespit edildi. Harekete geçen Bodrum Kaymakamlığı koordinesindeki Emniyet Müdürlüğü ile Bodrum Belediyesi ekiplerinin denetimlerinde, kurallara uymadıkları belirlenen adreslerde uyarıları dikkate almadan ruhsata aykırı faaliyetlerine devam eden 4 işletmenin faaliyetini süresiz olarak durdurdu. İlçede daha önce yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirlerine uymadığı belirlenen restoran, kafeterya adı altında yasakları ihlal eden bar ve diskotek gibi işletilen 10 işletme süresiz mühürlenirken, 2 işletmenin faaliyetleri geçici olarak durdurulmuştu.İlçede toplamda 14 işletmenin faaliyeti süresiz olarak durduruldu.

Öte yandan Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, denetimlerin aralıksız olarak sürdürüleceği, kurallara uymayan ve ruhsata aykırı faaliyette bulunan işletmelere kesinlikle izin verilmeyeceği belirtildi.

GÖRUNTÜ DÖKÜMÜ

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-İşletmelere tebligat verilmesinden detay

-İşletmelerin mühürlenmesinden detay

Haber-Kamera: Selçuk AKBAŞ/ BODRUM (Muğla) DHA

MUĞLA Bodrum'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 4 işletme kapatıldı

Kaynak: DHA

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