MUĞLA Bodrum'da koronavirüs tedbirlerine uymayan tesisler kapatıldı
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MUĞLA Bodrum'da koronavirüs tedbirlerine uymayan tesisler kapatıldı

Bodrum'da koronavirüs tedbirlerine uymayan tesisler kapatıldıMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı belirlenen restoran, kafeterya adı altında yasakları ihlal eden bar ve diskotek gibi işletilen 10 işletme süresiz mühürlenirken, 2 işletmenin...

22.08.2020 15:25 | Son Güncelleme: 22.08.2020 15:29

Bodrum'da koronavirüs tedbirlerine uymayan tesisler kapatıldı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı belirlenen restoran, kafeterya adı altında yasakları ihlal eden bar ve diskotek gibi işletilen 10 işletme süresiz mühürlenirken, 2 işletmenin faaliyetleri geçici olarak durduruldu.

Bodrum'da, İlçe Hıfzıssıhha Meclisi kararına göre, geçen 01 Temmuz - 20 Ağustos tarihleri arasında 13 bin 311 işyeri, 311 tekne denetlendi. İçişleri Bakanlığı'nca belirlenen günlerde ilçe genelinde yapılan denetimlere Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 60 kişiden oluşan 14 ekip, Jandarma Komutanlığı'nca 57 kişiden oluşan 13 ekip, Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'nca 12 kişiden oluşan 4 ekip katıldı. Koronaviras tedbirlerine uymadıkları belirlenen işletme ve teknelere toplam 692 bin TL para cezası kesildiği bildirildi. Bu denetimlerin geçen 5 Ağustos'ta Gümbet mahalesinde yapılan bölümünde, sosyal mesafeye uyulmadığı, maske takılmadığı, kapasitenin üzerinde müşteri alındığı, izin verilen sürenin dışında müzik yayını yapma ve ruhsatlarına aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle, toplam 10 bar ve gece kulübü süresiz kapatılıp, mühürlendi.

Dün, ünlü eğlence mekanı restoran-kafe ruhsatı ile çalışan iki işletmenin hijyen, temizlik, maske, fiziki mesafe gibi Kovid-19 tedbirlerine ve ruhsata aykırı gece kulübü, bar gibi faaliyette bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen Bodrum Kaymakamlığı koordinesindeki İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Bodrum Belediyesi ekiplerinin denetimlerinde, kurallara uymadıkları belirlenen ve yapılan uyarıları dikkate almadan ruhsata aykırı faaliyetlerine devam eden işletmelerin faaliyeti 4 gün süreyle durduruldu.

Denetimlerin bundan sonra da devam edeceği bildirildi.

MUĞLA Bodrum'da koronavirüs tedbirlerine uymayan tesisler kapatıldı

Kaynak: DHA

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