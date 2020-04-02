MUĞLA Bodrum'da koronavirüs sessizliği Bodrum'da koronavirüs sessizliğiMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, koronavirüse karşı alınan tedbir kapsamında 'evde kal' çağrılarına uyulmasıyla cadde, sokak ve sahiller bomboş kaldı.

Bodrum'da koronavirüs sessizliği

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, koronavirüse karşı alınan tedbir kapsamında 'evde kal' çağrılarına uyulmasıyla cadde, sokak ve sahiller bomboş kaldı.

Yaz aylarında binlerce turisti ağırlayan Muğla'nın turizmdeki lokomotif ilçesi bodrum, tarihinin en sakin günlerinden birini yaşıyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler ve yapılan uyarıların ardından Bodrum'da yaşayanlar ve az sayıdaki tatilci, 'evde kal' çağrılarına uydu. Restoran, kafeterya ve barların da kapalı olduğu ilçe sessizliğe gömüldü. Havadan görüntülenen Bodrum'un dünyaca ünlü plajlarının ise bomboş olduğu görüldü. Sahillerin yanı sıra cadde ve sokaklarda da çok az sayıda insan olduğu dikkati çekti.

Kaynak: DHA