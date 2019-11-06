Muğla-bodrum'da kentsel doku dönüşümü gıda çarşısından başladı

06.11.2019 12:55 | Son Güncelleme: 06.11.2019 13:00

Bodrum'da kentsel doku dönüşümü gıda çarşısından başladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hazırlanan projeyle gıda çarşısındaki yapıların görüntü kirliliğine neden olan dış cephe malzemelerinin sökümüne başlandı. Belediye ekiplerinin sürdürdüğü çalışmalara esnaf destek oluyor.

İlçe merkezinin girişinde bulunan Bodrum Gıda Çarşısı'nın kentin mimari dokusuna, tarihine ve estetiğine uygun hale getirilmesi için hazırlanan proje kapsamında çalışmalar hız kazandı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın talimatıyla başlatılan çalışmalar kapsamında, kasım ayının ilk günlerinde başlayan çalışmalarda ilk olarak bina cephesinde bulunan güneşlik, pergole ve görüntü kirliliği yaratan birçok eklenti belediye ekiplerince sökülecek. Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalara, işletme sahipleri ve çalışanları da destek oluyor. Belediye ekipleri ile işbirliği içinde çalışan esnafın nakliye ihtiyaçları, Bodrum Belediyesi tarafından karşılanıyor.

Çarşının projeye uygun hale getirilmesi için çalışmalar, belediye bünyesindeki teknisyenler, elektrikçiler ve marangozlar gibi profesyonel bir ekip taraftan titizlikle yürütülüyor. Öte yandan esnafın mağdur edilmemesi için işlemlerin hızlı bir şekilde devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: DHA