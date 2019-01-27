Muğla Bodrum'da Gökkuşağı Sürprizi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gün batımı anında çıkan çifte gökkuşağı, güzel bir görüntü oluşturdu.

İlçede 2 gündür süren gök gürültülü sağanak yağmur hayatı olumsuz yönde etkilerken, gün batımı anında oluşan çifte gökkuşağı büyüledi. Renkleri net olarak ortaya çıkan gökkuşağını görenler, cep telefonlarına sarılarak o anı ölümsüzleştirdi. Gökkuşağını görerek fotoğraflarını çekenlerden Ersin Bayırlı, İlk kez bu kadar net bir gökkuşağı gördüm. İki gündür yağan yağmurun ardından böyle bir güzellikle karşılaşmak mutluluk verici dedi.

Yaklaşık 10 dakika süren doğa olayı, güneşin bulutların arasına girerek batmasıyla kayboldu.

Kaynak: DHA