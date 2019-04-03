Muğla Bodrum'da Fuhuş Operasyonu: 4 Gözaltı

Bodrum'da fuhuş operasyonu: 4 gözaltı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda, fuhuş yaptığı belirlenen yabancı uyruklu bir kadının da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerindeki aramada ele geçirilen ruhsatsız tabanca ve mermilere de el konuldu. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, yurt dışına çıkış yasağı konulup, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Bürosu ekipleri, istihbarat çalışmasıyla fuhuş yaptıkları ve fuhuşa aracılık ettikleri belirlenen şüphelileri 3 ay süreyle teknik ve fiziki takibe aldı. Takibin ardından dün (salı) harekete geçen polis, şüphelilere yönelik Bodrum ilçe merkezi ile Gümbet Mahallesi'ndeki 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda fuhuş yaptığı belirlenen Kırgızistan uyruklu S.B. ile fuhuşa aracılık ettikleri belirlenen Türk vatandaşları D.A.A., V.Y. ve M.Y. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerindeki aramada ruhsatsız bir ruhsatsız tabanca ile bu silaha ait 48 mermi ele geçirildi.

Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, yurt dışına çıkış yasağı konulup, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA