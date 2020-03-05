: Muğla bodrum'da denizin rengi değişti

05.03.2020 12:54 | Son Güncelleme: 05.03.2020 12:59

Bodrum'da denizin rengi değişti

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yağmurla birlikte tepelerden gelen çamurlu su nedeniyle denizin rengi kahverengiye döndü. Olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz yolunu kullanamayan göçmenler, Kırklareli ve Edirne'deki sınır kapılarına yöneldikleri öğrenildi.

Bodrum'da bugün sabah 06.30 sıralarında başlayan ve aralıklarla süren sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Yüksek kesimlerden inen yağmur sularının önüne katıp getirdiği çöp ve kaya parçaları, rögarları tıkadı. Akyarlar ile Turgutreis mahallelerindeki cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana geldi. Sağanak nedeniyle Bodrum Belediyesi, itfaiye, zabıta, emniyet ve jandarma ekipleri harekete geçti. Yoldaki sular çekilince ulaşım tekrar normale döndü. İtfaiye ekipleri ise, su taşkınları oluşan bölgelerde önlemler alarak, çöple kapanan mazgalları temizledi.

Aralıklarla etkili olan sağanak, dağ eteklerinden çamurlu suyu denize taşıdı. Akyarlar Mahallesi'ndeki Fener Burnu Sahili, çamurlu su nedeniyle kahverengiye büründü. Yunanistan'ın Kos Adası'na deniz yoluyla umuda yolculuk yapma girişiminde bulunan büyük bölümü Suriye, Irak, Filistin, Afganistan, Somali ve Pakistan uyruklu göçmenlerin, olumsuz hava şartları nedeniyle deniz yolu yerine Kırklareli ve Edirne'deki sınır kapılarını tercih ettikleri öğrenildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu