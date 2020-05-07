MUĞLA Bodrum'da bugün de araç kuyruğu oluştu

Bodrum'da bugün de araç kuyruğu oluştuMUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki giriş ve çıkışlarda, seyahat kısıtlamasının kaldırılması kararının ardından yine trafik yoğunluğu oluştu.

Bodrum'da bugün de araç kuyruğu oluştu

MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki giriş ve çıkışlarda, seyahat kısıtlamasının kaldırılması kararının ardından yine trafik yoğunluğu oluştu. Polis ve jandarma ekipleri, ilçe girişinde araçları tek tek durdurarak, içindekilerin ateşlerini ölçtü. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ı kapsayan seyahat kısıtlaması, aralarında Muğla'nın da bulunduğu 7 ilde kaldırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, geçen 4 Mayıs'taki Bakanlar Kurulu'nun ardından açıkladığı kısıtlamanın kaldırılması kararının ardından Muğla'daki tatil beldelerine araç girişlerinde de artış yaşandı. Ülkemizin en önemli tatil noktalarından olan Bodrum'da da araç yoğunluğunda ciddi bir artış gözlendi. İlçe girişinde konulan uygulama noktasında ilçeye gelen vatandaşların ateşi ölçülürken, gelenlerin adresleri de ekipler tarafından alındı. İlçe girişlerinde araç kuyrukları oluşurken, gelenlerin çoğunun, ilçede yazlığı olan kişiler olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA