MUĞLA Bodrum'da aç kalan domuz yavruları ile ilçe merkezine indi

Bodrum'da aç kalan domuz yavruları ile ilçe merkezine indiMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde aç kalan yaban domuzu yavruları ile ilçe merkezine inerek yiyecek aradı.

Bodrum'da aç kalan domuz yavruları ile ilçe merkezine indi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde aç kalan yaban domuzu yavruları ile ilçe merkezine inerek yiyecek aradı.

Bodrum'da aç ve susuz kalan yaban domuzları sürü halinde ilçe merkezine inmeye başladı. Yeniköy Mahallesi'nde, dün gece görüntülenen yaban domuzu bir süre çöp konteynerlerinde yiyecek aradı. Domuzu yiyecek ararken gören mahalle sakinleri yetişkin domuza bayat ekmek attı. Ekmekleri yiyen domuz daha sonra bölgeden ayrıldı. Kısa bir süre sonra mahalleye tekrar gelen yetişkin domuzun yanında yavrularını da getirdiği görüldü. Domuzlara tekrar ekmek atan vatandaşlar, domuz yavrularına da yiyecek verdi. Domuzları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Metehan Dakın ise son zamanlarda bölgede sıklıkla domuz gördüğünü ve sayılarının her geçen gün arttığını söyledi.

Kaynak: DHA